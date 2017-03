Aventuras pelos shoppings e outras atrações para as crianças neste fíndi

Programinha





Evento Construtores do Amanhã, da Lego, no Iguatemi Foto: Iguatemi / Divulgação

Aventuras e brincadeiras pelos shoppings

Um passeio no shopping não precisa ficar restrito às compras. Diferentes centros comerciais de Porto Alegre e da Região Metropolitana oferecem atrações para as crianças que vão de piscina de bolinhas a atividades com Lego. Saiba mais abaixo.

Família de construtores

O Iguatemi sedia o evento Construtores do Amanhã, da Lego, até 31 de março. No local, pais e filhos podem criar suas próprias cidades com as peças da marca de brinquedos para montar. Há dois ambientes: um para crianças de 18 meses a três anos e outro voltado para quem tem mais de quatro anos. O Espaço Kids traz um piscina de blocos maiores do que os convencionais. Já o Espaço Construtor convidará as famílias a colocar a mão na massa para levantar uma metrópole. A entrada é gratuita – o funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h30min às 22h.

Oceano de bolinhas

Foto: Canoas Shopping / Divulgação

Até 29 de março, o Canoas Shopping (Guilherme Schell, 6.750) recebe a atração Oceano de Bolinhas, uma piscina de bolinhas gigante voltada para pessoas de todas as idades. A estrutura ocupa uma área de 250 metros quadrados e reúne obstáculos que incluem pneus, cavaletes, lombadas, túneis, espaço para pintura e um brinquedo inflável. As famílias podem curtir a atração de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 11h30min às 22h. O ingresso custa R$ 15 para cada 30 minutos.

Mais bolinhas

A piscina de bolinhas instalada no Bourbon Shopping Wallig (Grécia, 1.500), uma das maiores das Américas, estenderá o seu período de permanência no local por tempo indeterminado. Desde o início de janeiro, a atração já recebeu cerca de 40 mil pessoas. Com mais de 1 milhão de bolinhas plásticas, a piscina ocupa uma área de 640 metros quadrados. A atração é indicada para todas as idades e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo e feriado, das 11h às 22h. O valor da entrada é de R$ 15 para 30 minutos.

Mundo Gloob

O Praia de Belas Shopping (Praia de Belas, 1.181) se transforma no Mundo Gloob até o dia 19 de março. Na atração do canal infantil, as crianças podem participar de atividades relacionadas às produções ALVINNN!!! e Os Esquilos, Miraculous – As Aventuras de Ladybug, Detetives do Prédio Azul, Porto Papel e Valentins, nova produção nacional do Gloob que estreia em junho. O evento – que funciona de domingo a sexta, das 14h às 19h30min, e sábado, das 10h às 19h30min – é destinado a crianças de quatro a 10 anos. A entrada é gratuita.

Canetinhas e giz

Cor e criatividade tomam conta do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) até o dia 12. Instalada no local, a Casa Crayola traz atividades gratuitas para crianças entre quatro e 12 anos, que podem pintar calçadas, colorir paredes e brincar com canetinhas. Já para os pequenos de um a três anos, há também o Espaço Baby, com giz de cera disponível. O funcionamento é de segunda a domingo, das 13h às 21h.

NA TV

Parque Patati Patatá

Foto: Discovery Kids / Divulgação

Nesta segunda-feira, a nova temporada de Parque Patati Patatá chega à programação do Discovery Kids. A dupla de palhaços vai celebrar o Dia da Terra e também resolve fazer uma viagem à praia. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, um novo episódio vai ao ar às 10h30min, com reprise às 19h5min.

Mais Discovery

As novidades no Discovery Kids não contemplam só Patati Patatá: outras três séries do canal ganham episódios inéditos nestes primeiros dias de março. Charlie e Lola volta com nova safra neste sábado, às 9h10min. Já no domingo, é a vez de Transformers Rescue Bots, às 16h35min. Depois, no dia 13, Miss Moon chega com programas fresquinhos.

VEM AÍ

Baile de Carnaval Infantil da ASJ

O baile infantil de Carnaval da Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (ASJ) está marcado para o próximo sábado, dia 11, às 17h, na Sede Campestre (Juca Batista, 2.600). A escola Imperadores do Samba está confirmada para animar a festa – e as crianças também poderão participar do concurso carnavalesco com premiação para as categorias Melhor Fantasia, Originalidade, Passista Mirim, Destaque Bebê e Simpatia. A entrada é franca para associados e servidores do Poder Judiciário, que podem levar convidados.

