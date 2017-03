Coisas para fazer nesta quarta-feira

Dicas

Ana Lonardi no Sgt Peppers

Com o show Samba pra Elas, a cantora e compositora Ana Lonardi celebra o Dia Internacional da Mulher nesta quarta, às 21h30min, no Sgt Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). O repertório será composto por sambas de mulheres da música brasileira e de autoria própria. Antônio Villeroy e Glau Barros realizarão participações especiais. Ingressos a R$ 30.

Tributo a Mercedes Sosa a bordo do Cisne Branco

Integrando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, Tatiéli Bueno realiza um show tributo a Mercedes Sosa nesta quinta, às 19h, no Barco Cisne Branco. O embarque será no Cais do Porto de Porto Alegre (Avenida Mauá) e os ingressos custam R$ 50.

Nelson Rodrigues nos palcos

Volta a cartaz a montagem FemiNelson: 6 Histórias, 6 Nelsons, 6 Dores, 6 Amores. Baseada nos textos de A Vida como Ela É, de Nelson Rodrigues, a peça é dirigida por Bob Bahlis. As sessões serão no Teatro da Cia de Arte (Andradas, 1.780), nesta quarta e quinta, às 20h30min, com ingressos a R$ 20.

Evento em homenagem às mulheres no Teatro Renascença

Graça Nunes, Ida Celina, Karen Radde e Gabriela Poester realizam uma leitura dramática dos textos Paixão Segundo G.H. e A Hora da Estrela. Ao longo da leitura, Nani Medeiros realizará intervenções musicais e Lou Borghetti pintará um quadro. A função será no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307), nesta quinta, às 20h.