Coisas para fazer nesta quarta-feira

Dicas

Renato Borguetti de graça

Nesta semana, de quarta a domingo, o músico Renato Borguetti e seu grupo apresentam canções do disco Gaita na Fábrica na Concha Acústica do Multipalco Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). Haverá uma participação especial das crianças do projeto Fabrica de Gaiteiros. De hoje a sábado, os shows ocorrem às 19h, e no domingo, às 11h.



Simone Leitão no Theatro São Pedro

Pianista de carreira internacional, Simone Leitão sobe ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº) nesta quarta, às 21h. O programa será formado por obras de Bach, Ravel e Beethoven. Os ingressos custam entre R$ 10 e R$ 40 e estarão à venda na bilheteria do local, a partir das 13h.

Meio-dia no embalo do jazz

Semíramis Gorini (voz), Luizinho Santos (saxofone) e Bethy Krieger (piano) se apresentam no projeto Musical Évora com standards do jazz. O show será na Sala de Música Multipalco Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº), nesta quarta, às 12h30min.

Luana Fernandes apresenta "Lua de Outubro"

Luana Fernandes participa do projeto Quarta Cultural do Sicredi nesta quarta, às 13h. No repertório estarão as canções do disco Lua de Outubro, que mistura MPB, pop, soul e música brasileira. O pocket show será no Biblioteca Sicredi (Assis Brasil, 3.940).