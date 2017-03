Coisas para fazer nesta quinta-feira

Dicas

Zero Hora

Por: Zero Hora

DA GUEDES



Conhecido por hits como Bem Nessa e Dr. Destino, o grupo de rap porto-alegrense se apresenta nesta quinta, no Batemacumba (João Alfredo, 701). O bar abre às 22h30, e o show deve iniciar à meia-noite. Ingressos de R$ 25 (promocional) a R$ 40 (último lote), à venda em sympla.com.br. Mais informações no evento no Facebook.

THE BAGGIOS

Mesclando riffs do blues com o rock dos anos 1970, o duo sergipano The Baggios se apresenta na Casa Frasca (Independência, 426), às 22h. Ingressos a R$ 20 (1º lote), à venda pelo site maisshows.com.

QUINTAS NO MUHM

Nesta quinta, o sarau lírico das Quintas no Museu de História da Medicina (Independência, 270) será com Cesare Barichello (tenor), Vinicius Reis (barítono) e Leandro Faber (pianista), com obras de Mozart, Scarlatti, Lehár, Schumann, Verdi, entre outros. A apresentação inicia às 18h30, e a entrada é franca.

SUL DA AMÉRICA

Está em cartaz exposição Sul da América, no Piccolino Café (Félix da Cunha, 1.155). Na mostra, são reunidas imagens produzidas pelo fotógrafo Pedro Antônio Heinrich que mostram as ruas e o cotidiano de Valparaíso, Buenos Aires, Montevidéu e Porto Alegre. Todos os dias, das 9h às 21h. Até 1º de abril.

Foto: Pedro Antônio Heinrich / Divulgação