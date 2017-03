Coisas para fazer nesta sexta-feira 

Dicas

CIDA MOREIRA

Cantora e pianista Cida Moreira apresenta seu show Soledade Solo nesta sexta e sábado, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22), às 21h20min. Entradas a R$ 35.

GENERAL BONIMORES

A banda General Bonimores se apresenta no Malvadeza Pub (Travessa do Carmo, 76), às 22h – abertura do bar às 18h30min. Ingressos a R$ 12.

SECOND HAND E PURE FEELING

As bandas Second Hand e Pure Feeling levam seu reggae esta noite ao Batemacumba (João Alfredo, 701), a partir das 22h30min. Ingressos a R$ 25 na hora e a R$ 20 com nome na lista pelo e-mail batemacumba@gmail.com (até às 18h).

SEMANA DA MULHER

Iniciando as comemorações do Dia Internacional da Mulher, o Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835) recebe espetáculos de teatro e dança, oficinas, seminários e música. Entre as atrações, estão a rapper Negra Jaque e o duo piano e trompete com Natália Damiani e Daniela Garcia. Ingressos a R$ 10. Hoje, a partir das 19h30.