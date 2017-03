Coisas para fazer nesta sexta-feira

Dicas

Solo "Ícaro" estreia nesta sexta

O ator Luciano Mallmann estreia como dramaturgo em um espetáculo solo interpretado por ele mesmo. Com direção de Liane Venturella, Ícaro encena seis depoimentos ficcionais sobre personagens cadeirantes – condição do próprio ator, que sofreu uma lesão em 2004 ao cair de uma acrobacia em tecido. O espetáculo está em cartaz de sextas a sábados, às 20h, no Teatro do Instituto Goethe, em Porto Alegre, com ingressos a R$ 40.

Titãs mostram novo disco em POA e Torres

Com os integrantes originais Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto (mais Betto Lee na guitarra e Mário Fabre na bateria), a banda Titãs retorna à Capital com a turnê do disco Nheengatu. O show é nesta sexta, às 21h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). Sábado, o grupo segue para Torres, onde realiza uma apresentação gratuita, também às 21h, na Praça da SAPT (Praia dos Molhes – Av. Beira Mar, s/nº).

Fotos do Atacama no Margs

Será aberta nesta sexta no Margs (Praça da Alfândega, s/nº) a exposição As Cores do Deserto, do fotógrafo Jorge Oleques, vencedor do 2º Concurso de Fotografias da AAMARGS. Oleques mostra registros no deserto de Atacama, no Chile. Visitação gratuita até o dia 30.

O "Silêncio" de Martin Scorsese

Mas recente filme do diretor Martin Scorsese, Silêncio é uma estreia desta semana nos cinemas. Ambientada no século 17, a trama conta a história de dois padres jesuítas portugueses, vividos por Andrew Garfield e Adam Driver, que viajam até o Japão em busca de seu mentor, personagem encarnado por Liam Neeson. Os religiosos chegam ao país no período em que a prática do catolicismo foi banida e enfrentam a violenta perseguição do governo.

Para conhecer a história do McDonald's

Está em cartaz nos cinemas Fome de Poder, filme que conta a história do empresário norte-americano Ray Kroc, interpretado por Michael Keaton. Nos anos 1950, Kroc vislumbrou um bom negócio em um restaurante da Califórnia de dois irmãos (os McDonald) que fazia sucesso vendendo hambúrgueres. Acabou virando sócio, tomou a frente do comando foi o responsável pela expansão mundial da rede. A direção é de John Lee Hancock, de filmes como Walt nos Bastidores de Mary Poppins.