Concerto de música instrumental e mais atrações para curtir nesta quarta na Capital

Dicas

Dia de música instrumental

Dois concertos de música instrumental são destaques nesta quarta em Porto Alegre. Às 20h30min, no StudioClio (José do Patrocínio, 698), o flautista da Ospa Leonardo Winter lança o álbum Música para Flauta de Compositores Gaúchos. No repertório, estão obras de autores pioneiros, como Armando Albuquerque, Bruno Kiefer e Hubertus Hoffmann, e contemporâneos, como Dimitri Cervo, Daniel Wolff e Fernando Mattos. No Instituto Ling (João Caetano, 440), às 20h, o grupo argentino Tatadios apresenta repertório com base em canções populares do país vizinho. Os ingressos para ambos os concertos custam R$ 40 (no caso de Winter, com direito a um CD).

Maya Weishof no Acervo Independente

O Acervo Independente (General Auto, 219) apresenta a partir desta quarta uma mostra da produção recente da paranaense Maya Weishof. Em Existe uma Medida do Mundo, a artista utiliza suas pesquisas sobre o conceito de território e pertencimento para realizar intervenções em mapas antigos e pinturas que investigam sua ancestralidade. A curadoria é de Isadora Mattiolli. Abertura às 18h30min, com visitação de segunda a sexta, das 14h às 19h.



Leia mais:

Quilombo Quintana homenageia Gonzaguinha

Gil Collares apresenta nesta quarta, às 20h, mais uma edição do show Quilombo Quintana. Desta vez, o evento terá como temática a produção de Gonzaguinha. Ao lado de Samy Cassali (violão) e Cássio Machado (bateria), Collares interpreta os maiores sucessos do cantor e compositor brasileiro. Glau Barros, Nina Fola, Jorge Onifadê e Juliano Costa realizam participações especiais. A festa será no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com ingressos a R$ 15, à venda na hora.