Estreia do filme "O Poderoso Chefinho" e outras atrações para as crianças neste fíndi

Foto: DreamWorks Animation / Divulgação

Um bebê no comando

O terno e a maleta já dão a dica: o bebê da animação O Poderoso Chefinho, principal estreia infantil desta semana nos cinemas, não é uma criança comum. Na verdade, o pequeno tem uma missão de gente grande. Junto ao irmão mais velho, ele precisa impedir que um vilão acabe com o amor no mundo. A história também aborda de forma cômica a relação entre irmãos e as dificuldades que os filhos enfrentam com a chegada de um novo bebê. No longa, Giovanna Antonelli dá voz à mãe da família.

Livros infantis por assinatura

Está na dúvida de qual livro comprar para seu filho? Para ajudar os pais na escolha dessas obras, nasceu a Leiturinha. Há três anos, o clube brasileiro de assinaturas de livros infantis oferece uma curadoria especializada que seleciona os livros mais indicados para cada fase da criança. Por meio dos títulos enviados mensalmente aos assinantes, é possível criar uma rotina de leitura e aprendizado – atualmente, o serviço atende mais de 35 mil famílias. Há também a versão Leiturinha Digital, aplicativo que reúne um acervo completo de livros e vídeos infantis. Saiba detalhes no site leiturinha.com.br.

Pequeno Príncipe de volta aos palcos

A peça As Aventuras do Pequeno Príncipe, do Projeto Gompa, volta a cartaz neste fim de semana no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Dirigida por Camila Bauer, a montagem é inspirada na famosa obra de Saint- Exupéry e leva ao palco, de forma lúdica, diferentes formas de ver o mundo. O enredo é centrado em um aventureiro intergaláctico que conhece lugares distantes, diferentes culturas e vários personagens surpreendentes e divertidos. No elenco, estão Manu Goulart, intérprete do Pequeno Príncipe, Jeferson Rachewsky e Letícia Paranhos – os dois últimos se alternam em diferentes papéis utilizando técnicas de teatro e circo, além de muita música e elementos das artes visuais. Os ingressos custam R$ 30, e as sessões ocorrem aos sábados e domingos, às 16h, até 9 de abril.

Foto: Adriana Marchiori / Divulgação

Top 3 livros



A Viagem de Rousseau

O artista visual e escritor Caulos conta a história de Henri Julien Félix Rousseau (1844–1910), funcionário da alfândega em Paris e pintor nas horas vagas. Em sua carreira artística, o francês criou retratos e cenários que remetem a suas viagens imaginárias por terras exóticas, povoadas por plantas, animais e personagens. A obra integra a coleção Pintando o Sete. Rocco Jovens Leitores, R$ 29



Saci, a Origem

A origem do Saci, o guri mais arteiro do nosso folclore, é contada por Ilan Brenman neste livro. Ilustrada por Guridi, a obra mostra como o menino surgiu, por que ele tem um cachimbo, quando ficou com uma perna só e como acabou encontrando outro garoto muito conhecido entre os brasileiros. Companhia das Letrinhas, R$ 34,90



Manoelito, o Palhaço Tristonho

Impressa em papel reciclado, a história de Angélica Rizzi surgiu como uma peça de teatro. No livro – ilustrado por Eduardo Medeiros –, a escritora aborda a trajetória de Manoelito, um palhaço que sofria com um grave problema: não sabia sorrir. A obra tem tradução em língua brasileira de sinais (Libras) e em inglês. Editora do Autor, R$ 30