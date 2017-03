Festival NosOutras e mais atrações para curtir nesta quinta na Capital

Dicas

Festival NosOutras no Opinião

O Festival NosOutras, que teria sua primeira edição realizada no dia 09 de março, vai ocorrer na noite desta quinta, a partir das 20h, no Opinião (José do Patrocínio, 834). O evento não pode ser realizado na primeira data em função de um temporal e da falta de luz no local. Homenageando as mulheres, a programação é diversa e traz atrações como as cantoras Nani Medeiros e Negra Jaque, o bloco Não Mexe Comigo que eu Não Ando Só e o grupo Três Marias, além da discotecagem Nanni Rios. Haverá ainda o Sarau NosOutras, conduzido pela radialista Katia Suman, com as convidadas Babi Souza, do Vamos Juntas, a cantora e compositora Ana Lonardi, a CEO do HUB Criativo Marquise 51 Mari Martinez e Natália Salau Jobim, da Ocupação de Mulheres Mirabal.



Eduardo Castañera na Pinacoteca Ruben Berta

O violonista argentino Eduardo Castañera apresenta um recital com entrada franca nesta quinta, às 18h30min, na Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973). O programa inclui obras de Narvaez, Mudarra, Bach, Tárrega, Villa-Lobos, Piazzolla e J.Rodrigo, no projeto Clássicos na Pinacoteca.

Espetáculos clownescos

Dentro da programação da 2ª Mostra Tua Graça Palhaça, realizada pela Companhia Palhaça sem Lona, serão apresentados nesta quinta três espetáculos no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665): Barrica Por Água Abaixo, com a palhaça Barrica, ocorre às 10h; Vô Me Escondê Aqui, da palhaça Curalina, às 15h; e A Criação do Mundo, da palhaça Atanásia, às 20h. O ingresso para cada uma das peças custa R$ 33.