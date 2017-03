Marvin Jouno e mais atrações para curtir nesta quarta na Capital

Dicas

Marvin Jouno grátis

Em turnê pelo Brasil, o músico francês Marvin Jouno realiza o show Intérieur Nuit nesta quarta, às 20h, no Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665). Integrando a programação da Semana da Francofonia, a apresentação do cantor e compositor consiste em 11 canções do primeiro álbum interpretadas tendo como pano de fundo a projeção de um filme. Em um segundo momento, o artista traz um concerto intimista de voz e piano. A compositora e pianista de jazz Agnes Imbault acompanha Jouno em todo o projeto. A entrada é franca e a distribuição de senhas se inicia às 19h.

Novas mostras em POA

A artista plástica Vera Reichert estará no Margs (Praça da Alfândega, s/nº) nesta quarta, às 19h, para realizar a abertura da mostra A Inquietude do Olhar e o lançamento do livro homônimo, com registros de seus 30 anos de carreira. A exposição, com a curadoria de Ana Zavadil, apresenta um recorte de sua produção tendo como temática os problemas relacionados à água e à natureza – estão presentes linguagens como pintura, fotografia, instalação e vídeo. Já a Galeria Mascate (Laurindo, 332) dará espaço para Antemorten, formada por retratos da fotógrafa italiana Serena Salvadori realizados em sua residência artística no local, em Porto Alegre. A abertura será também às 19h.



Leia mais:

Wagner Moura critica governo Temer: "Atacar com mentiras um artista é, até onde sei, inédito"

Roger Hodgson canta sucessos do Supertramp em Porto Alegre

VÍDEO: músico Jéf inaugura seção Studiolivre, que apresenta jovens músicos gaúchos



Comédia no palco

Conhecida do público, a peça Se meu Ponto G Falasse terá sessões nesta quarta e quinta, às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). Dirigida por Júlio Conte, a montagem conta sobre a vida de duas amigas com problemas na vida pessoal, profissional e sexual. Ingressos a R$ 30, à venda na bilheteria do local, duas horas antes do espetáculo.

Greice Morelli no Sarau do Solar

A cantora apresenta o show Rosas, com repertório de composições de mulheres, no projeto Sarau do Solar. O espetáculo será nesta quarta, às 19h, no Jardim do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968). Em caso de chuva, o evento será transferido para a Sala José Lewgoy e a entrada será mediante senha por ordem de chegada.