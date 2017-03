Nenhum de Nós e mais atrações para curtir nesta quinta na Capital

Dicas

No São Pedro, nova temporada de "Acústico 1+2=30", do Nenhum de Nós

Depois de lotar por cinco noites consecutivas o Theatro São Pedro em dezembro passado, o Nenhum de Nós volta ao nobre palco da cultura na Capital para três novas apresentações do espetáculo Acústico 1 +2 = 30. Thedy Corrêa (voz e violão), Veco Marques (violões), Carlos Stein (violões), Sady Homrich (bateria) e João Vicenti (piano e acordeom) apresentam um repertório inspirado nos discos Acústico Ao Vivo no Theatro São Pedro (1994) e Acústico ao Vivo 2 (2003), além de algumas canções mais recentes do grupo. Os shows serão realizados nesta sexta e sábado, às 21h, e domingo, às 18h, com ingressos custando entre R$ 30 e R$ 80.

Lenine Guarani apresenta canções próprias e homenagem a Taiguara

Considerada uma das novas e mais promissoras vozes da MPB, o cantor Lenine Guarani se apresenta em Porto Alegre neste domingo. Filho do também cantor Taiguara (1945 – 1996), ícone da música combativa durante a ditadura militar, Lenine preferiu se inspirar em outra faceta do pai, a do lirismo. Mexendo com música desde criança, o rapaz está na ativa profissionalmente desde 2009, quando integrou o coletivo Quinta Dissonante, que acompanhava nomes como Maria Gadú e Dani Black, e lançou seu primeiro disco, Menino da Silva, em 2012. O álbum, com composições próprias e do último trabalho do pai, Brasil-Afri, será a base do repertório que Lenine apresenta no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 30.

Performance no StudioClio

É nesta sexta a última sessão do espetáculo Concerto Inesperado para Ator, Piano e Ruídos. A montagem da Jogo de Cena Companhia Teatral é inspirada em obras de Ítalo Calvino, Shakespeare e Beckett. Ricardo Pavão, Karin Engel, Marcos Contreras, Guto Greca e Antônio Rabadan realizam participações. A direção é de Decio Antunes. A apresentação ocorre às 20h30min, no StudioClio (José do Patrocínio, 698), com ingressos a R$ 60.

Galilei e Higgs se encontram no palco

A peça A Partícula de Deus – O Dia em que Peter Higgs Encontrou Galileu Galilei terá sessões de sexta a domingo, às 20h, no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). Com texto de Marcelo Goldani e Julio Conte – que também assina a direção –, a montagem promove o encontro fictício entre os cientistas Galileu Galilei, descobridor do átomo – também chamado de "partícula de Deus" –, e Peter Higgs, que descreveu o bóson, partícula atômica que oferece massa às moléculas. Os ingressos custam R$ 30 (antecipados) e R$ 40 (na hora).

Comédia italiana nos cinemas

Está em cartaz no Espaço Itaú a comédia italiana Paro Quando Quero. Dirigida por Sydney Sibilia, a trama conta a história de um pesquisador da área da química que é demitido e precisa encontrar uma nova maneira de se sustentar. Junto a um grupo de acadêmicos, ele cria uma nova droga, mas, à medida que o negócio cresce, eles recebem ameaças de um grande traficante.