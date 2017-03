Novas mostra no IA e mais atrações para curtir nesta terça na Capital

Dicas

Coletiva no IA

Para comemorar os 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes (IA), a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da UFRGS (Senhor dos Passos, 248) apresenta nesta terça, a partir das 19h, a exposição coletiva Expressões do Múltiplo. A mostra é formada por obras de artistas integrantes do grupo de pesquisa Expressão do Múltiplo da UFRGS, como Helena Kanaan e Maristela Salvatori, que se dedicam a estudar a arte contemporânea em diferentes linguagens e processos de criação. Expressões do Múltiplo também contará com trabalhos das artistas convidadas Lurdi Blauth e Márcia Sousa. A visitação é gratuita e segue até o dia 20 de abril, de segunda a sexta, das 10 às 18h.

Poesia em debate

A escritora Maria Carpi é a convidada do Poesia em Pauta, encontro que será realizado nesta terça, dentro do projeto 5º Sesc Mulher. Autora dos livros O Cego e a Natureza Morta e O Desvario do Pólen, ela conversará com a poeta Eliane Marques a partir do tema A Mulher como Agente da Escrita: A Poesia com o Olhar Feminino. A mediação será da jornalista Priscila Pasko. O evento será realizadi no Espaço Saber e Lazer do Sesc Centro (Alberto Bins, 665), com entrada franca, das 16h30min às 18h.

Leia mais:

Festival na CCMQ

Começa nesta terça, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o Flõ – Festival do Livre Olhar. Voltado ao cinema independente e às propostas artísticas híbridas, o evento produzido pelo coletivo Cinema8ito será aberto às 19h30min, na Travessa dos Cataventos, com uma performance do coletivo Âmago. Uma seleção de curtas será exibida a partir das 20h, no Teatro Bruno Kiefer. E, às 21h, o Jardim Lutzenberger sediará a celebração da primeira noite de festival. O Flõ seguirá até o próximo sábado.