Show com Jorge Ben, Skank e Céu, filme com Scarlett Johansson e outras atrações para curtir o fíndi

As boas do fíndi





Foto: Leo Aversa / Divulgação

Celebrando Jorge Ben

Jorge Ben Jor é atração e tema do Nivea Viva, que chega a Porto Alegre neste domingo, no Anfiteatro Pôr do Sol, com entrada franca. O projeto, que homenageia artistas importantes da música brasileira, celebra a carreira do Babulina com um show que traz, além do carioca, a banda Skank e a cantora Céu. Por mais de duas horas, os três devem se alternar no palco – além de realizar diversas parcerias ao vivo – com um repertório que perpassa toda a carreira do cantor, compositor e guitarrista, com direito a músicas como O Homem da Gravata Florida, Taj Mahal, O Dia em que o Sol Declarou seu Amor pela Terra (faixa que abre o concerto) e Cadê o Pênalti? (primeira regravação feita pelo Skank).

Trata-se do primeiro show da turnê nacional – que depois será apresentada em Fortaleza, no Rio, no Recife, em Brasília e em São Paulo.

Domingo, às 16h30min, no Anfiteatro Pôr do Sol. Entrada franca

Humor

O humorista Jair Kobe, que dá vida ao Guri de Uruguaiana, estreou na última quarta o novo espetáculo do personagem. Guri de Uruguaiana 2: A Missão (Quase Impossível) tem sessões até 16 de abril no Theatro São Pedro.

Theatro São Pedro. Às 21h (sábado) e 18h (domingo). De R$ 30 a R$ 90.



Guri de Uruguaiana se apresenta no Theatro São pedro Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Os nudes de Vitório Gheno

O artista Vitório Gheno inaugura neste sábado uma exposição na Flâneur Espaço Arte Foto. A mostra do pintor, de 93 anos, chama-se Nudes e reúne obras de uma série iniciada em 2016. São 25 trabalhos em diversas dimensões e várias técnicas selecionadas por Gheno e pela fotógrafa e produtora cultural Nádia Raupp Meucci.

Flâneur Espaço Arte Foto. Abertura sábado, das 11h às 15h



O presídio visto por dentro

O documentárioCentral, que estreou na quinta, chega a seu primeiro fim de semana nos cinemas da Capital. Dirigido por Tatiana Sager e Renato Dorneles, o filme radiografa o presídio que já foi considerado o pior do Brasil.

Em cartaz nos cinemas.



Comédia na hora da novela

A comédia O Último Capítulo reúne no palco os humoristas globais Mariana Xavier e Paulo Mathias em sessão única da peça neste domingo. Os dois vivem um casal em crise que tem de lidar com a falta de luz justamente no dia do último capítulo da novela preferida. Sem TV, eles são obrigados a "discutir a relação".

Teatro da Amrigs, sábado, às 18h. R$ 80



Concerto no Juvenil

A Orquestra de Câmara da Ulbra inaugura a temporada neste domingo, às 19h. A regência será de Tiago Flores, com participação das cantoras Angela Diel (foto) e Raquel Fortes. No repertório, obras do barroco italiano, de nomes como Pergolesi e Vivaldi.

Leopoldina Juvenil. Domingo, às 19h. Entrada franca



A Vigilante do Amanhã

Scarlett Johansson protagoniza o filme de ficção científica A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, inspirado em um mangá dos anos 1990. Na trama, ambientada em 2029, Scarlett vive uma mulher que teve o cérebro transplantado para um corpo construído por uma empresa de tecnologia. Ela é inserida no departamento da polícia local e passa a combater o crime.



Os shows da Virada

A Virada Sustentável terá shows, mostra de cinema, feira, rodas de conversa, espetáculos teatrais e outras ações neste fíndi. O evento conta com uma extensa programação gratuita.



Piquenique com pianos

Será sábado, das 9h às 19h, no Sítio Bosque das Artes (Estrada Acrisio Prates, 2.445, em Viamão), a segunda edição do Picnic Pianístico. Com diversas atividades ao ar livre, o evento terá mais de 50 pianos à venda.

Ingressos a R$ 2.Sítio Bosque das Artes. Sábado, das 9h às 19h.