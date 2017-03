Show de Arthur de Faria e Omar Giammarco e mais atrações para curtir nesta quarta na Capital

Dicas

Arthur de Faria e Omar Giammarco no Sgt. Peppers

O músico porto-alegrense Arthur de Faria e o portenho Omar Giammarco se apresentam o projeto Música Menor nesta quarta, às 20h, no Sgt. Peppers (Quintino Bocaiúva, 256). O show marcará a estreia das canções do álbum homônimo no Brasil, depois do espetáculo realizado em Buenos Aires. Todas as músicas foram escritas em parceria pela dupla, que contabiliza mais de uma década de amizade. Os ingressos custam R$ 50.



Kandisky Trio no Musical Évora

O trio de Elena Romanov (violino), Marjana Rutkowski (violoncelo) e André Carrara (piano) se apresenta no projeto Musical Évora nesta quarta, às 12h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº). O programa é formado por obras de Rachmaninov e Mendelssohn.

Leia mais:

Paul McCartney trabalha em novo álbum com produtor de Adele, Sia e Beck

"Não temos medo do mistério", diz João Pedro Rodrigues sobre a força do cinema português atual

Sala Redenção promove mostra de clássicos da ficção científica



Shana Müller no Sarau do Solar

Com o show Canto de Interior, a cantora realiza uma homenagem às mulheres nesta quarta, às 19h. A apresentação será no Jardim do Solar dos Câmara (Duque de Caxias, 968), com entrada franca (mediante senha por ordem de chegada). Em caso de chuva, o evento será transferido para a Sala José Lewgoy.

Lançamento do Guia de Arquitetura de Porto Alegre

Vlademir Roman e Rodrigo Poltosi lançam nesta quarta, às 19h30min, o Guia de Arquitetura de Porto Alegre. O livro, que apresenta um mapeamento do patrimônio arquitetônico, paisagístico e urbanístico de Porto Alegre, será lançado no IAB RS (General Canabarro, 363). Entrada franca.