Shows de Luan Santana e Fernanda Abreu, "T2 Trainspotting" e outras atrações para curtir o fíndi

"Trainspotting" na memória

T2 Trainspotting, um dos filmes mais aguardados do ano, está em cartaz desde quinta-feira nos cinemas. O longa de Danny Boyle (A Praia, Quem Quer Ser um Milionário?) retoma o clima e os personagens do clássico noventista Trainspotting (1996), adaptação da obra de Irvine Welsh sobre jovens desregrados de Edimburgo, na Escócia.

No novo filme, Renton (Ewan McGregor), Sick Boy (Jonny Lee Miller), Spud (Ewen Bremner) e Begbie (Robert Carlyle) se reencontram duas décadas depois para acertar contas e relembrar momentos da juventude movida a música pop, alguns crimes e muita heroína.

Luan Santana em Porto Alegre

Um dos nomes mais populares da música brasileira nos últimos anos, Luan Santana chega a Porto Alegre neste sábado para mostrar o repertório de seu mais recente DVD, 1977. O disco é uma grande celebração às mulheres – foi batizado em homenagem ao ano em que foi criado o Dia Internacional da Mulher. Nas faixas do álbum, o cantor fez parcerias com Ivete Sangalo, Sandy, Anitta, Marília Mendonça, Ana Carolina e Camila Queiroz. A apresentação será às 23h, no Pepsi On Stage (Avenida Severo Dullius, 1.995), e os ingressos custam R$ 100 (pista) ou R$ 240 (front vip), à venda nas lojas Youcom, Mil Sons, Multisom e blueticket.com.br.

Foto: Raquel Cunha / TV Globo/Divulgação

"Beatles na Favela"

Os Beatles foram para a favela. E gostaram. Parceria da banda tributo All You Need Is Love com o Grupo Cultural AfroReggae, Beatles na Favela é uma intrigante viagem pela discografia dos Fab Four, que tem apresentação única neste domingo, às 20h, no Teatro do Bourbon Country. Em turnê desde abril de 2016 pelo Brasil, o espetáculo mistura o cancioneiro dos Beatles com projeções multimídias, efeitos especiais e performances de artistas do AfroReggae, que vão de dança a números circenses, como trapézio e acrobacias. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 120, com desconto de 50% para sócios do Clube do Assinante nos primeiros cem ingressos e de 10% nos demais.



Fernanda Abreu na Capital

Depois de mais de uma década sem lançar um álbum de inéditas, a cantora Fernanda Abreu vem a Porto Alegre este final de semana para apresentar o disco Amor Geral. Ela se apresenta no Opinião, no sábado, a partir das 20h. Os ingressos custam entre R$ 60 (meia-entrada) e R$ 120 (inteira), à venda nas lojas Youcom, Mil Sons e pelo site blueticket.com.br



Encontro no Gasômetro

Evento tradicional da dança gaúcha, a Mostra Movimento e Palavra chega a sua 13ª edição. O evento criado e produzido pela Eduardo Severino Cia. de Dança desde 2007 conta com a participação de vários coreógrafos da cena porto-alegrense e do interior do Estado. Os objetivos são a exibição e a discussão sobre o fazer artístico em dança. No sábado, a programação tem duas oficinas: com Cibele Sastre, às 10h, e com Ana Medeiros, às 13h. Às 17h, haverá bate-papo com o franco-americano Sherwood Chen e, às 19h, mostra de trabalhos de quatro coreógrafos convidados. No domingo, Chen promove uma oficina. Os preços, horários e detalhes de inscrição podem ser conferidos em eduardoseverinociadedanca.wordpress.com.



Foto: Divulgação / Eduardo Severino Cia. de Dança

Brique Nerd na Capital

Geeks, uni-vos! No sábado, das 10h às 17h, o Nerd Space (Mário Totta, 835) promoverá o Brique Nerd. Além das trocas de itens do mundo geek, haverá diversas atrações, entre estas um workshop do Conselho Jedi RS.



Lollapalooza ao vivo

O Lollapalooza Brasil 2017 será transmitido pelo Multishow no sábado, a partir das 14h10min, e domingo, a partir das 13h10min. Criolo, The xx e Metallica estão entre as atrações.



"Grace & Frankie" na terceira temporada

Disponível na Netflix desde sexta-feira, a terceira temporada da série cômica Grace & Frankie traz a dupla interpretada por Jane Fonda e Lily Tomlin em novas aventuras – agora após descobrirem traições de seus maridos.



Dois anos de Margot

A casa noturna Margot (João Alfredo, 577), que tem como tema os filmes do diretor Wes Anderson, comemora dois anos neste sábado, às 22h, com seus principais DJs, que devem tocar folk, indie, pop, eletro, hip-hop, cumbia e rock¿n¿roll, entre outros gêneros. Os ingressos antecipados, em primeiro lote, saem por R$ 25.



Domingo de graça

As comemorações dos 245 anos de Porto Alegre culminarão em um espetáculo multimídia neste domingo, às 20h. O concerto A Criação Humana a Partir do Triângulo do Atlântico ocorre na escadaria da Igreja das Dores e será comandado pela Orquestra de Câmaara Theatro São pedro, que receberá convidados, como a Banda Municipal de Porto Alegre, o coro jovem da escola da Ospa e os solistas Nei Lisboa, Olinda Allessandrini e Carllitos Magallanes. Para o repertório, foram escolhidas músicas que conversam com o tema da Bienal, O Triângulo do Atlântico. Quem não conseguir lugar na escadaria, poderá assistir ao espetáculo por meio de telões. Em caso de chuva, o evento será realizado dentro da igreja.



Ilha de lixo no Guaíba

Primeiro espetáculo do projeto Ecopoética: Arte e Sustentabilidade em Intervenções Urbanas, Ilha deve criar no domingo, às 16h30min, uma ilha de lixo na confluência do Arroio Dilúvio com o Guaíba. A peça, que tem um barco como palco e já teve uma primeira parte apresentada na Ilha da Pintada, mostra pessoas vivendo em torno de detritos. Os espectadores poderão assisti-la em frente ao Parque Marinha do Brasil, próximo ao anfiteatro Pôr-do-Sol. A direção é de Rossendo Rodrigues.



Foto: Divulgação / Ilha

Concertos gratuitos

Sábado é dia de concerto de música barroca, às 18h, na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, esquina Borges de Medeiros). O evento faz parte das comemorações pelo aniversário da Capital. Domingo, no mesmo horário, na Casa da Música (Gonçalo de Carvalho, 22), a suíça Luísa Splett fará um recital de piano com obras de Schubert, Frey, Mendelssohn e Mussorgsky.



A cidade dança

Anatome, do Canoas Coletivo de Dança, terá sessões gratuitas no sábado, em Porto Alegre (às 20h, no Centro Municipal de Cultura), e no domingo, em Canoas (às 20h, no Parque Eduardo Gomes). A direção é da coreógrafa Carlota Albuquerque.



Gabriel Romanona Ecarta

Com entrada franca, Gabriel Romano e Grupo se apresenta na Fundação Ecarta (João Pessoa, 943) sábado, às 18h. O repertório será de canções próprias, influenciadas por nomes como Piazzolla, Dominguinhos e Bob Marley, presentes no disco Doce É a Passagem (2016).