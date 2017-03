VÍDEO: confira dicas do que fazer neste final de semana em Porto Alegre

Roteiro do Fíndi

Wander Wildner

Show do cantor com as canções do álbum A Vida é uma Toalha Estendida no Varal e clássicos da carreira.

Quando: Sexta, 31 de março, às 20h30min

Onde: Opinião, na Rua José do Patrocínio, 834

Ingressos: R$ 30 (promocional, 1º lote) e R$ 50 (inteiro, 1º lote).

Pontos de venda: site blueticket.com.br, lojas Youcom (Bourbon Wallig , Shopping Praia de Belas, Bourbon Ipiranga, Barra Shopping Sul, Bourbon Novo Hamburgo e Canoas Shopping) e lojas Mil Sons (Coronel Vicente 434, Alberto Bins 366 e Alberto Bins 554). Sujeito a cobrança de taxas, exceto na Youcom Bourbon Wallig.

Virada Sustentável 2017

Evento com shows musicais, mostras de cinema, feiras temáticas, rodas de conversa, espetáculos teatrais e ações de sustentabilidade. Confira a programação completa aqui.



El Juego de Antonia

Peça livremente inspirada no texto Dos Viejos Panicos (1967), do autor cubano Virgilio Piñera, sobre uma mulher empenhada em ¿matar¿ seus medos.

Quando: sextas e sábados, às 19h, até dia 8 de abril.

Onde: na residência de Ana Luiza Azevedo e Giba de Assis Brasil, na Rua Doutor Lauro de Oliveira, 112.

Ingresso: contribuição espontânea.

Armandinho

Show de reggae.

Quando: sábado, 01 de abril, às 22h

Onde: Pepsi On Stage, na Avenida Severo Dullius, 1.995

Ingressos: R$ 60 (pista promocional, 1º lote), R$ 110 (pista inteira, 1º lote), R$ 100 (pista premium promocional, 2º lote), R$ 190 (pista premium inteiro, 2º lote), R$ 95 (mezanino promocional, 2º lote) e R$ 180 (mezanino inteiro, 2º lote). Desconto de 50% para sócio e um acompanhante do Clube do Assinante. Pontos de venda: site blueticket.com.br, lojas Youcom (Bourbon Wallig , Shopping Praia de Belas, Bourbon Ipiranga, Barra Shopping Sul, Bourbon Novo Hamburgo e Canoas Shopping) e lojas Mil Sons (Coronel Vicente 434, Alberto Bins 366 e Alberto Bins 554). Sujeito a cobrança de taxas, exceto na Youcom Bourbon Wallig.

Luiz Marenco

Show do cantor de música regionalista.

Quando: sábado, 01 de abril, às 20h

Onde: Teatro do Sesc Centro (Alberto Bins, 665), fone: (51) 3284-2070

Ingressos: R$ 33, venda na hora, no local.

Ney Matogrosso

Show Atento aos Sinais.

Quando: sábado, 01 de abril, às 21h

Onde: Auditório Araújo Vianna, na Avenida Osvaldo Aranha, 685

Ingressos: R$ 50 (plateia alta lateral), R$ 80 (lateral em pé) e R$ 100 (plateia alta central). Ingressos para plateia baixa central, baixa lateral e plateia gold então esgotados. Desconto de 10% para sócios do Clube do Assinante.

Pontos de venda: bilheteria do Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h; site ingressorapido.com.br; call center 4003-1212, de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingos, das 12h às 18h; Rua Coberta do Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo, de segunda a sexta, das 13h às 21h, e sábados, das 9h às 14h; Bourbon Shopping Novo Hamburgo (Nações Unidas, 2.001), de segunda a sábado, das 13h às 21h; Agência Brocker Turismo, em Gramado (Hortênsias, 1.845), de segunda a sábado, das 9h às 18h30, e feriados das 10h às 15h.

Shana Muller

Show da cantora de música regional no projeto Cardápio Musical.

Quando: sábado, 01 de abril, às 21h.

Onde: no barco Cisne Branco, embarque no Armazém B3 do Cais do Porto (Mauá, 1.050).

Ingressos: R$ 60, à venda na hora.

Orquestra de Câmara da Ulbra

Concerto com obras do período barroco italiano, dos compositores Giovanni Battista Pergolesi, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli e Giuseppe Torelli, no projeto Domingo Clássico Juvenil. Participação: Angela Diel (mezzo- soprano) e Raquel Fortes (soprano). Solistas: Émerson Kretschmer (violino), Marcio Cecconello (violino) e Alexandre Diel (violoncelo). Regência: Tiago Flores.

Quando: domingo, 02 de abri, às 19h

Onde: Associação Leopoldina Juvenil, na Rua Marquês do Herval, 280