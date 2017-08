Show de Armandinho e mais atrações para curtir nesta terça-feira em Porto Alegre

Dicas

Armandinho no Teatro do Bourbon Country

O regueiro Armandinho volta a Porto Alegre para gravar seu DVD. Serão dois shows, nesta terça e quarta, às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Para terça, os ingressos custam R$ 160 (plateia alta) e R$ 180 (camarote e plateia baixa); e para quarta, os ingressos custam R$ 140 (mezanino), R$ 160 (plateia alta) e R$ 180 (camarote e plateia baixa). O ponto de venda sem taxas é a bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Na internet, é possível comprar pelo site ingressorapido.com.br.

Baile do Maia na BPE

O acordeonista Luciano Maia apresenta o show Baile do Maia no projeto Chapéu Acústico, da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1.190), nesta terça, às 19h. O músico será acompanhado por Miguel Tejera (baixo acústico), Matheus Alves (violão 6 cordas), Luís Arnaldo (cavaco), Giovani Berti (percussão) e Sandro Bonato (bateria). Sugere-se uma contribuição com valor espontâneo.

"Ritual – Tempo Negro" no Teatro Renascença

O espetáculo musical Ritual – Tempo Negro terá sessão nesta terça, às 20h, no Teatro Renascença (Erico Verissimo, 307). Com Juliano Barreto (voz) e Daniel Benitz (piano), o enredo é sobre escravidão, religião, minorias e direitos humanos. Ingressos R$ 40, à venda no Café Cantante (Rua Fernandes Vieira, 615), das 13h até o horário de início, pelo site entreatosdivulga.com.br, e na bilheteria do local, duas horas antes do início.

Nova mostra de Marcelo Pax

O artista plástico Marcelo Pax inaugura uma nova mostra no Centro Cultural CEEE Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1.223) nesta terça, às 19h. Utopias ficará em cartaz de terças a sextas, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 18h, até 9 de setembro.