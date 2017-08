Shows de Massacration e MC Livinho e outras atrações para curtir no fíndi em Porto Alegre 

Dicas

SHOWS MUSICAIS



SÁBADO (12/8)

Metal com humor



Criada por Hermes e Renato, a banda Massacration se apresenta neste sábado, às 20h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Paródia de bandas de heavy metal – como Helloween, Iron Maiden e Manowar –, o grupo foi uma brincadeira que acabou saindo do programa de TV para os palcos. Com hits como Metal is the Law, Metal Glu-Glu e Metal Massacre Attack, em dois discos lançados, a banda voltou no ano passado com nova formação. Red Head Hammett assumiu o baixo quando seu irmão Fausto Fanti (mais conhecido no grupo como Blondie Hammett) morreu, e Marco Antônio Alves assumiu o posto vago de guitarrista deixado por Fausto. Ingressos entre R$ 70 a R$ 130, no quarto lote, à venda pelo site blueticket.com.br e nas lojas Youcom e Multisom autorizadas.

MC Livinho

Conhecido por hits como Fazer Falta, Tchau e Bença e Tudo de Bom, o funkeiro MC Livinho é a grande atração deste sábado no Pepsi On Stage (Av. Severo Dullius, 1.995). Ingressos entre R$ 40 e R$ 60. O show começa às 23h30min.



Axé music – O grupo Axé Rollon apresenta as músicas mais conhecidas do ritmo baiano. Bate (João Alfredo, 701). Ingressos na hora a R$ 18. Sábado, às 23h.

Billie Holiday Acústico – A musa ganha tributo na voz de Camila Toledo. Von Teese (Bento Figueiredo, 32). Ingressos na hora a R$ 15. Sábado, às 20h30.

Canto e piano – Recital de Eiko Senda, Angela Diel e Ney Fialkow em prol da Associação AACAMUS. Casa da Música (Rua Gonçalo de Carvalho, 22). Ingresso a R$ 30. Sábado, às 18h30min.

Clássicos do Rock – Gigantes do rock com a Rock'N'Roll Train. Graffiti Bar (Rua João Alfredo, 496). Ingressos a R$ 15. Sábado, às 22h.

Especial Belchior - Os Latinoamericanos prestam homenagem ao músico morto em abril. Espaço Cultural 512 (Rua João Alfredo, 512). Ingressos a R$ 15 na hora. Sábado, às 19h.

Gurias do Samba – Show de samba. Venezianos Pub Café (Rua Joaquim Nabuco, 397). Ingressos a R$ 20. Sábado, às 20h30.

JazzGig – Show de standards do jazz e da música instrumental brasileira. Odeon Bar (Rua Andrade Neves, 81). Ingressos a R$ 10. Sábado, às 21h.

Luizinho Santos Quarteto – Show de MPB e jazz. Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Couvert artístico a R$ 30. Sábado, às 21h.

Pagode – Gustavo Lins apresenta sucessos como Pra Ser Feliz e Deixa Eu Te Querer. Tardinha (Av. Wenceslau Escobar, 1.973). Ingressos a 25 (feminino) e 35 (masculino) na hora. Sábado, às 19h.

Recital – Alexandre Ritter e Fernando Cordella com cravo e contrabaixo. Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Ingressos a R$ 40 na bilheteria. Sábado, às 17h.

DOMINGO (13/8):



Tributo a Whitney



Whitney Houston será homenageada pela cantora paulista Vanessa Jackson neste fíndi. O musical Uma Saudação a Whitney Houston conta com canções de toda a carreira da diva americana. Domingo, às 20h. Teatro do Bourbon Country (Avenida Túlio de Rose, 80). Ingressos a partir de R$ 100 na bilheteria do teatro ou no site ingressorapido.com.br.

Concertos Dominicais

A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro faz uma apresentação dedicada a Johann Sebastian Bach no domingo, às 11h. O concerto ocorre no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°). O ingresso é um quilo de alimento não perecível com entrega antecipada na bilheteria no sábado, das 15h às 21h.

BaiLe dos RiTmos 360º – Show da banda de forró Maria Bonita. Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Ingressos a R$ 35. Domingo, às 19h.

Everton Vargas – Show com músicas próprias e releituras de Beatles e do pianista Charles Mingus. Café Fon Fon (Rua Vieira de Castro, 22). Couvert artístico a R$ 25. Domingo, às 20h.



Peça "Nas Sombras do Coração" Foto: Gerson de Oliveira / Divulgação

ESPETÁCULOS

SÁBADO E DOMINGO (12 e 13/8):

Lotz no TSP

Inspirada no livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e no filme Apocalypse Now!, de Francis Ford Coppola, a peça do dramaturgo alemão contemporâneo Wolfram Lotz encena a busca de dois oficiais do exército alemão por um colega que teria enlouquecido no Afeganistão. Com direção de Camilo de Lélis, Nas Sombras do Coração tem sessão única no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n°) neste sábado, às 21h, com ingressos entre R$ 30 e R$ 60.

Raquel Leão

Com canções inéditas e projeções em vídeo, a cantora e performer paraense radicada no Sul Raquel Leão apresenta a performance cênico-musical IMPRESSÕES – Ecos de uma Existência em sessões neste sábado e domingo, às 20h, na Sala Romeu Grimaldi da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), com ingressos a R$ 20. Por meio de cartas ficcionais, a artista aborda temas como imigração, racismo, religião e identidade. A direção é de Thiago Pirajira.

BUKOWSKI - HISTÓRIAS DA VIDA SUBTERRÂNEA – Espetáculo do Depósito de Teatro mostra o ator Roberto Oliveira na pele do polêmico escritor. Teatro de Arena (Av. Borges de Medeiros, 835). Ingressos a R$ 40, no local. Sábado e domingo, às 20h.

CONCERTO INESPERADO PARA ATOR, PIANO E RUÍDOS – Espetáculo da Jogo de Cena Companhia Teatral que remonta um concerto. StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). Ingressos a R$ 30, à venda na hora. Sábado e domingo, às 20h30.

DANÇA MODERNA DE MARTHA GRAHAM – Apresentação de Marilice Bastos e bate-papo. Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n°). Sábado e domingo, às 15h30. GRÁTIS!

DEMASIADO TARDE – Monólogo de Nicolás Yanco que representa as angústias do ser humano. Teatro Nilton Filho (Rua Grão Pará, 179). Ingressos a R$ 40. Sábado e domingo, às 21h.

O QUE TERÁ ACONTECIDO A BABY JANE? – Zé Adão Barbosa dirige peça baseada no filme. Sala Álvaro Moreyra (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 30. Sábado e domingo, às 20h.

YERMA – Teatro Ateliê apresenta peça de Federico García Lorca. Teatro Renascença (Av. Erico Verissimo, 307). Ingressos a R$ 30, no local. Sábado e domingo, às 20h.