Bárbara Paz entrevista Juca de Oliveira e outras atrações para ver na TV na noite desta quarta-feira

Dicas da programação





Juca de Oliveira e Bárbara Paz Foto: Canal Brasil / Divulgação

"A arte do encontro"

Bárbara Paz recebe Juca de Oliveira no A arte do encontro desta quarta-feira. A partir das 21h30min, a atriz bate um papo com o artista sobre carreira, religião e passagem do tempo. A dupla ainda faz uma leitura dramatizada de A mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues. A atração vai ao ar no Canal Brasil.

Leia mais:

Retrospectivas na TV: veja quando os canais irão exibir os especiais

Filme sul-coreano "Invasão zumbi" inova ao misturar terror com drama



Crime no México

Cena do filme "Crime no México" Foto: Lifetime / Divulgação

Em 2010, o produtor de reality shows Bruce Beresford-Redman, conhecido pelo trabalho em Survivor, se transformou no principal suspeito do assassinato de sua esposa, em Cancún, no México. Nesta quarta-feira, o Lifetime transmite duas produções sobre o caso: o documentário Além das notícias: Assassinato no México e o filme Crime no México. As produções vão ao ar a partir das 21h10min.

Madonna no Bis

Show da Madonna Confessions Tour vai ao ar nesta quarta Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

O canal Bis exibe show da memorável Madonna Confessions Tour nesta quarta-feira. No espetáculo de 2006, a rainha do pop levou ao palco seus maiores hits — entre eles, Like a virgin, Get together e Forbidden love. A apresentação vai ao ar às 21h.

Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH