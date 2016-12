Filmes para assistir na TV neste domingo

Filmes na TV

OPERAÇÃO PRESENTE (Arthur Christmas)

De Barry Cook e Sarah Smith. O filme escolhido pela Globo para a tarde de Natal é esta animação que narra a história do Papai Noel a partir do olhar de uma criança com uma missão que precisa ser concluída antes do amanhecer do dia 25 de dezembro. No original, o longa tem as vozes de James McAvoy, Jim Broadbent e Bill Nighy. Animação, EUA, 2011, 97min. RBS TV, 15h30min.

TOY STORY 3

De Lee Unkrich. Quando Andy cresce e se prepara para a vida universitária, os brinquedos se desesperam com a possibilidade de pararem no lixo e acabam indo parar em uma creche comandada por um urso de pelúcia malvado. Animação, EUA, 2010, 100min. Disney XD, 15h30min.

PERDIDO EM MARTE (The martian)

De Riddley Scott. Com Matt Damon. Damon faz o papel de um astronauta transformado em náufrago espacial quando seus companheiros de missão a Marte o deixam por lá acreditando que está morto. O dasafortunado viajante terá de usar suas capacidades científicas para garantir a sobrevivência e alimentar a esperança do improvável resgate. Ficção científica, EUA, 2015, 144min. TeleCine Pipoca, 15h35min.

KARATÊ KID (The karate kid)

De Harald Zwart. Com Jaden Smith e Jackie Chan. Este remake do sucesso dos anos 1980 é ambientado em Pequim, para onde um garoto americano (Jaden é filho dos astro Will Smith) se muda com a mãe. Para contornar a hostilidade dos valentões locais, que não gostam de ver o estrangeiro flertar com uma menina chinesa, o guri se torna aprendiz de um mestre das artes marciais. Ação,EUA/China, 2010, 140min. Warner Channel, 18h20min.



HOMEM DE FERRO 3 (Iron man 3)

De Shane Black. Com Robert Downey Jr. Na sequência do imenso sucesso de Os vingadores, Downey Jr. voltou a vestir a armadura do super-herói nessa terceira aventura solo, na qual tem na sua caça inimigos como o poderoso terrorista Mandarim (Ben Kingsley). Ação, EUA, 2013, 131min. TNT, 19h05min.