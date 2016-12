Jason Momoa, de "Game of Thrones", é protagonista de "Frontier", nova série da Netflix

Para alegria dos fãs

Protagonista é um um comerciante ambicioso, confiante, carismático e selvagem na América do Norte do século 18 Foto: Duncan de Young / Netflix,Divulgação

Quando Khal Drogo morreu, na primeira temporada de Game of Thrones, não deixou apenas Kahleesi (Emilia Clarke) viúva, mas uma legião de fãs. Agora, as admiradoras do ator Jason Momoa e de sua beleza havaiana (ele nasceu em Honolulu, em 1979) poderão acompanhar o galã na série Frontier, cujos seis primeiros episódios devem estar disponíveis a partir de 20 de janeiro na Netflix.

O tema promete, também, fisgar os espectadores que gostam de história, ação, aventura e sangue. A trama se passa no século 18 e explora a vida de comerciantes de couro animal na América do Norte. A época foi marcada pelas delicadas relações entre as tribos nativas e os recém-chegados europeus, quando qualquer fagulha podia resultar em discussões resolvidas a machadadas.

O mote do mercado de peles nos Estados Unidos já foi explorado no filme O Regresso, indicado ao Oscar 2016 de melhor filme, com Leonardo Di Caprio no papel principal – que levou a estatueta de melhor ator.

Trama aborda o comércio de peles animais na América do Norte colonial Foto: Netflix / Divulgação

Na trama da série, o ator havaiano vive o protagonista Declan Harp, um homem ambicioso, confiante, carismático e selvagem, um comerciante impiedoso, impulsionado pela luxúria e pela vingança. A produção tem parceria com o Discovery Canadá e começou a ser exibida naquele país em novembro. Antes mesmo de estrear na Netflix, já teve uma segunda temporada confirmada, e Momoa deve estar novamente no elenco.

Criada por Peter Blackie e Rob Blackie, a produção tem no elenco nomes como Alun Armstrong, Landon Liboiron, Zoe Boyle, Allan Hawco, Christian McKay e a estreante canadense Jessica Matten.



Confira o trailer da série: