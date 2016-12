Jô Soares fecha novo contrato de um ano com a Globo, diz colunista

Após fim do "Programa do Jô"

Zero Hora

Por: Zero Hora

O apresentador Jô Soares fechou novo contrato de um ano com a Globo, informou nesta quinta-feira a colunista Sonia Racy, do jornal O Estado de S. Paulo. De acordo com a jornalista, o apresentador terá um ano sabático e teria ficado de apresentar um novo projeto para 2018.

Na última sexta-feira, Jô Soares encerrou sua trajetória à frente do Programa do Jô, late show exibido pela TV Globo há 16 anos. A conversa derradeira foi com o cartunista Ziraldo.



Leia mais:

O último beijo do gordo: Jô Soares encerra trajetória à frente de famoso talk-show da TV

Entrevista de Faustão a Jô Soares é marcada por lembranças da época do rádio

Em tempo de reformulação, veja o momento dos talk-shows brasileiros