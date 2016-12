José Luiz Villamarim no "Ofício em cena" e outras atrações para ver na TV na noite desta terça-feira

Dicas da programação

"Ofício em cena"

O diretor José Luiz Villamarim será o último entrevistado de Bianca Ramoneda nesta temporada do Ofício em cena. No bate-papo, Villamarim fala sobre seus trabalhos e sobre sua trajetória profissional — ele esteve à frente de produções recentes da Globo como Nada será como antes, Justiça, Amores roubados, O rebu, O canto da sereia e a novela Avenida Brasil. O programa vai ao ar na GloboNews a partir das 23h30min.

"Terra do nunca"

Charlie Rowe como Peter Foto: Parallel Film Productions / Divulgação

A RBS TV exibe na terça e na quarta-feira a minissérieTerra do nunca. Dirigida por Nick Willing, a produção apresenta uma nova versão do clássico Peter Pan. Peter (Charlie Rowe) é um órfão que cresceu nas ruas de Londres. Vivendo sob a tutela do mentor Jimmy Hook (Rhys Ifans), ele precisa capturar um tesouro aparentemente mágico, impagável e capaz de transportá-lo a um novo mundo. Quem interpreta a fada Sininho é a atriz Keira Knightley. A minissérie vai ao ar às 22h10min, após A lei do amor.

McConaughey responde

Matthew McConaughey no filme "Killer Joe ¿ Matador de aluguel" Foto: Califórnia Filmes / Divulgação

O humorista Jimmy Fallon recebe o ator Matthew McConaughey no The tonight show que vai ao ar nesta terça-feira, no GNT. A partir da 1h, o comediante bate um papo com o convidado, apresenta esquetes cômicas e faz paródias musicais. Também participam da atração a cantora Janelle Monáe e o grupo Sylvan Esso.

