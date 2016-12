Karol Conka no "Programa com Bial" e mais: confira o melhor da programação da TV neste domingo

Para curtir em casa

Karol Conka no "Programa com Bial"

Foto: Eliana Rodrigues / Divulgação

A rapper Karol Conka participa do último episódio do Programa com Bial, que será exibido neste domingo, no GNT. A partir das 20h, a cantora relembra o início da sua carreira, conta detalhes do trauma de perder o pai ainda jovem e fala sobre seus planos. Logo após a exibição, a atração comandada por Pedro Bial estará disponível para os assinantes no gntplay.com.br.





"Fantástico" celebra o Natal

Foto: Reprodução / Gshow

O Fantástico deste domingo reúne 12 convidados para o seu tradicional amigo oculto, que marca a celebração de Natal. Os atores Marina Ruy Barbosa (foto acima), Mariana Ximenes, Sérgio Guizé, Gabriel Leone e Grace Gianoukas, os cantores Wesley Safadão, Anitta e Marilia Mendonça, os atletas Serginho, do vôlei, Gabriel Jesus, do futebol, e Isaquias Queiroz, da canoagem, e o youtuber Christian Figueiredo participam da brincadeira deste ano. A produção vai ao ar às 21h.

Discovery exibe "Escaladores rebeldes: Desafiando a gravidade"

Foto: Mike Graham / Divulgação

O Discovery exibe neste domingo, às 23h10min, o documentário Escaladores rebeldes: Desafiando a gravidade. Integrando a faixa Discovery Documenta, a produção mostra como três gerações de escaladores transformaram o Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, em um centro de revoluções culturais a partir da década de 1950. No local, a escalada deu origem a um estilo de vida que mistura a reverência à natureza e o desafio a suas leis. O documentário reúne fotos e vídeos de arquivo que registram as façanhas dos principais personagens reais dessa história.