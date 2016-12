Retrospectivas na TV: veja quando os canais irão exibir os especiais que relembram principais fatos de 2016

O que passou

A última semana do ano será marcada pelas tradicionais retrospectivas feitas nos canais de TV. E, realmente, há muito para relembrar: operação Lava Jato, impeachment da presidente Dilma Rousseff, prisão de líderes políticos, Olimpíadas, tragédia da Chapecoense e mortes de grandes artistas são apenas alguns dos fatos relevantes dos últimos 12 meses.

Na sexta-feira, a Globo exibe sua Retrospectiva 2016 comandada por Sérgio Chapelin e Glória Maria, após a novela A lei do amor. Abaixo, saiba mais detalhes sobre os programas de fim de ano que irão recapitular os fatos dos últimos meses.

As principais retrospectivas de 2016

GLOBO

30/12, depois de A lei do amor

Com apresentação de Sérgio Chapelin e Glória Maria, vai mostrar os principais fatos políticos, econômicos e esportivos de 2016, além de relembrar as personalidades que morreram ao longo do ano

RECORD

29/12, às 22h30min

Com o comando de Marcos Hummel, falará sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, os Jogos Olímpicos do Rio, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos e outros assuntos de destaque no ano

REDE TV!

29/12, às 22h

Os jornalistas Augusto Xavier, Amanda Klein, Claudia Barthel, Érica Reis e João Paulo Vergueiro fazem o resumo dos principais fatos de 2016, com destaque para o impeachment da presidente Dilma e as ações da Operação Lava Jato. Terá a participação de Boris Casoy, contratado há poucos meses pela emissora

TV CULTURA

31/12, às 20h

Os fatos mais importantes de 2016 serão analisados pelos comentaristas do Jornal da Cultura, incluindo Arlene Clemesha, João Marcello Bôscoli e Paulo Saldiva

