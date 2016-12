Show de Adele, maratona de "Os Simpsons" e outras atrações para ver na TV na noite desta segunda

Dicas de programação

Especial Adele

Record, 22h30min

Show gravado no Radio City Music Hall, em Nova York, inclui as canções Hello, All I Ask, Skyfall e Rolling in the Deep, entre outras, e faz parte da turnê do álbum 25.

Máquina da Fama

SBT, 23h15min

Para fechar o ano, Patricia Abravanel recebe Anitta em seu programa. Além de uma conversa sobre os destaques da carreira da cantora em 2016, como a apresentação na Olimpíada do Rio, os shows com Andrea Bocelli, as premiações e entrevistas internacionais, e cantar seus grandes sucessos, Anitta mostrará que curte quase todo tipo de música na brincadeira do Canta ou Dança?

Retrospectiva TVZ

Multishow, 19h

Durante toda esta semana, o canal reexibe os TVZs apresentados ao longo do ano por Luan Santana, Anitta, Claudia Leitte, Simone & Simaria e Tatá Werneck com Tiago Iorc.

Retrospectiva Os Simpsons

Fox, a partir das 20h

Maratona com os cincos melhores episódios da 27ª temporada da série. Para começar, às 20h, vai ao ar O sonho de todo homem, capítulo no qual Marge decide que é hora de se separar de Homer. Em seguida, é a vez de Cue detective, quando Homer mergulha no submundo do churrasco. Depois, vai ao ar Um espaço menor, no qual Patty e Selma tentam parar de fumar; Para Messenger, com Amor; e A casa do horror XXIV.

Maratona Ilhados (Lawless Island)

NatGeo, a partir das 20h30min

Seis episódios em sequência mostram pessoas que decidiram abandonar a vida na cidade grande, os hábitos de consumo atuais e as tecnologias avançadas para morar em uma comunidade remota no Alasca.