"The voice Brasil": vim e vi Mylena (quase) vencer

Uma arena no Projac

Se a quinta edição de The voice Brasil foi provavelmente a mais diversa e rica em diferenças do reality, o penúltimo episódio fez jus à trajetória do programa até agora. Os quatro finalistas — Dan Costa, Danilo Franco, Afonso Cappelo e Mylena Jardim — são uma síntese clara da diversidade de gêneros, ritmos, nacionalidades, enfim, da mistura de vozes que foi a quinta edição — em um resultado que é obra conjunta de telespectadores (que escolheram os dois melhores de cada time) e dos técnicos (que, entre os dois restantes, determinavam o finalista). E a que este repórter assistiu da plateia, sob berros de "já ganhou" para a única representante feminina, e também favorita, da final.



Isso porque a mineira de apenas 17 anos transformou o estúdio E do Projac em um palco de arena e fez uma das performances mais marcantes e fortes desta edição.



Mas comecemos do começo: quem abriu os trabalhos foi o Time Lulu, com Dan Costa, Gabriella Ferreira e o gaúcho-nigeriano Lumi. Se o estrangeiro-conterrâneo é um poço de carisma (foram para ele os primeiros gritos de nomes de participantes da noite e foi para ele que Claudia Leitte disse, ao pé do ouvido, "meu trio é seu, vem cantar comigo"), a catarinense surpreendeu a todos quando entoou as primeiras notas de Bang!, de Anitta, em uma versão contida como sua intérprete, mas sexy, ousada e interessante — neste momento, a tímida menina de Criciúma cantava de olho em um quase paternal Michel Teló, que não cansava de incentivar a cantora, com olhares e gestos. Não foi o suficiente, nem para um, nem para outro: a vaga ficou com Dan, a quem Lulu Santos elogiou sem pudores no camarim:



— Dan Costa foi escolhido por mim em contraposição à popularidade de Lumi porque é quem, de fato, tem o potencial vocal mais explícito. É ele que tem a voz.



Em seguida, o Time Cláudia elevou o nível de tensão e de competição: talvez a figura mais alegre e solta do programa, o cubano Alexey Martinez mostrou comando do palco e da voz ao interpretar Corazón partio, de Alejandro Sanz, na performance com mais cara de profissional até aquele momento. Até aquele momento. Porque, assim que Danilo Franco iniciou sua interpretação de Kiss the sky, o público foi ao delírio. Num misto de Bruno Mars, James Brown e Tim Maia, o também tímido gordinho baiano se transformou, recebeu os espíritos mais talentosos do soul e deu aula de voz. Mais tarde, uma lindíssima e surpreendentemente calma Jade Baraldo também deu show (aliás, a calma da catarinense era notória antes do início do programa: era uma das que mais conversava e sorria nos corredores): cantou Amy Winehouse baixinho, elegante, bonito. Talvez baixinho, elegante e bonito demais para o momento — tanto que acabou sendo superada pelo impactante Danilo, o vencedor de Claudinha. Após a escolha da técnica, quem parecia ter vencido era Alexey, que agradeceu no microfone, deu lição de moral e fez o caminho entre o palco e o backstage sorrindo, aos saltos.



Como se funcionasse num crescendo, o programa prosseguiu com as apresentações do Time Brown. Se é quase piada interna entre os profissionais do programa a prolixidade do jurado baiano, sua loquacidade ficou ainda mais notória quando teve de escolher seu finalista. Para decidir entre Afonso, Brena e D'Lara, Brown fez mistério, levantou da cadeira, se emocionou... e acabou levando puxão de orelha da direção, para todo mundo ouvir, durante o intervalo ("o bloco anterior estourou o tempo, agora é pá-pum", recomendou a voz ambiente do estúdio"). Não que sua escolha fosse barbada: Brena mostrou a evolução que ela mesma cantou em Gatas extraordinárias, Afonso foi Afonso e D'Lara extrapolou os limites da música — aqui, um parêntese: que garra demonstra a catarinense no palco. Antes do programa, era ela a mais reservada. A justificativa oficial era de que era dela o penteado mais complicado, mas ficava claro que o nervosismo entrava na equação — e é bonito demais ver a superação disso tudo ao vivo. Já de mochila nas costas, esperando para ir embora após ser eliminada, disse que quer primeiro descansar e, antes de dar sequência na carreira que já conta com três discos lançados, retomar a rotina:



— Tenho dois filhos para criar, um Natal para organizar e uma janta para fazer.



Durante os três estágios anteriores, Michel Teló já ensaiava um nervosismo contido. Quando chegou a vez de ver suas vozes no palco, o sertanejo não escondeu a tensão. Logo no primeiro participante de seu time, o carismático Bruno Gadiol, ficou claro que a dificuldade seria imensa. Em seguida, outro rei de popularidade, Gabriel Correa foi bem demais no sertanejo. Mas não houve mais o que dizer após a apresentação de Mylena Jardim. E é aí que voltamos ao início do texto. Vim e vi Mylena Jardim vencer. Pelo menos a semifinal é dela: com uma performance arrasadora de Love on the brain, uma das músicas mais potentes de Rihanna, a mineira mostrou força vocal, presença de palco, segurança nas notas, ousadia, arrojo, estabilidade, carisma... E eu poderia passar a noite inteira listando capacidades, trunfos e qualidades que a cantora tem. Mas a reação da plateia e dos jurados, que simplesmente urraram em aplausos e gritos antes mesmo de a música acabar, deixam isso claro. Se Mylena será a campeã do The voice, é difícil saber, mas os gritos da plateia após a apresentação dão o tom:



— Já ganhou! Já ganhou!



NOTAS DOS BASTIDORES



1. Assim que o programa acabou, os quatro finalistas participaram de uma transmissão ao vivo no Facebook e precisaram ficar esperando por um tempo no estúdio. Assim que conseguiram se livrar da burocracia e se soltaram, os quatro se abraçaram, parabenizaram uns aos outros e mostraram união (algo que parece claro entre praticamente todos os candidatos). A atração principal no quarteto era Mylena Jardim, que parecia ter se elevado a um patamar de quase ídolo dos outros três. "Você mandou bem demais", disse Danilo Franco, em determinado momento.



2. Vencer um episódio de The voice também gera trabalho. Para cumprir uma maratona de lives de Facebook, fotos de divulgação, entrevistas e tudo mais, os ganhadores ficam presos no Projac por um tempo longo. Num desses momentos de microtédio, Danilo, Afonso e Dan se sentaram nas cadeiras dos jurados, testaram os botões vermelhos e brincaram de Lulu, Claudinha, Brown e Teló. Quando um segurança os repreendeu, sem perceber que eram os vencedores do programa, todos caíram na gargalhada.



3. Mais do que a qualidade dos músicos de apoio do programa, é notável a rapidez com que a banda se movimento no palco. No tempo de um bloco do reality, os músicos — que são contratados da emissora e tocam também no The voice kids e no Superstar — tocam rock, MPB, música latina e soul. Para isso, em um intervalo de segundos, backing vocals sobem ao palco, conjunto de cordas sai, quarteto de sopros entra, percussionistas descem... É para enlouquecer qualquer produtor!



*o jornalista viajou a convite da Rede Globo.



