"The voice Brasil": ZH fará cobertura em tempo real da final nesta quinta 

Noite de decisão

Depois de pouco mais de dois meses, chegou o dia de conhecer a nova voz do país. ZH vai acompanhar em tempo real a final do The Voice Brasil (RBS TV), prevista para começar às 22h15min desta quinta-feira, após a exibição da novela A lei do amor.

Quatro músicos disputam a preferência do público: Dan Costa, Danilo Franco, Afonso Capello e Mylena Jardim.

A final da competição será ao vivo, direto de uma casa de espetáculos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além dos finalistas, que cantarão sozinhos, o show terá apresentações especiais dos técnicos. O resultado será decidido pelo público, e a votação para a escolha do campeão já está aberta no site Gshow.