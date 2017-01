"Além da Conta", com Ingrid Guimarães, e outras atrações para ver na TV nesta quarta-feira

Dicas de programação

ALÉM DA CONTA

GNT, 22h30min

Ingrid Guimarães volta com a quarta temporada de seu programa, desta vez com uma novidade: nada de Exterior. A atriz vai levar seus convidados, entre eles Sabrina Sato, Dani Calabresa, Fábio Porchat, Dira Paes e Chay Suede, para compras no Rio de Janeiro e em São Paulo. A motivação da mudança é a crise financeira, que está dificultando viagens e compras em outros países.

TOMIE

Curta!, 20h

O curta relembra a carreira de Tomie Ohtake, conhecida como grande dama da pintura nacional e que morreu em 2015. Ela também se destacou no campo da escultura, criando formas monumentais que lembram a caligrafia japonesa.

TVZ ESPECIAL COM MC KORINGA

Multishow, 19h

MC Koringa fará uma viagem no tempo para apresentar os clipes de funk que marcaram uma geração. Ele vai receber no programa os amigos Leozinho, Márcio Victor e Sapão. Os cantores também interagem com o público através da hashtag #KoringaNoTVZ.

CULTURA LIVRE

Cultura, 23h30min

Liniker é o convidado da noite do programa e apresenta canções de seu disco de estreia, Remonta. Dono de uma voz grave e levemente rouca, Liniker é atração nas redes sociais e vem se destacando como um dos mais expressivos nomes da música

MEU NOME NÃO É JOHNNY

Netflix

Uma das novidades do dia do serviço de streaming, o longa brasileiro estrelado por Selton Mello conta a história verdadeira de um jovem de classe média que se tornou um grande traficante de cocaína no Rio de Janeiro no começo dos anos 90.

O EXPRESSO DA MEIA-NOITE

Netflix

A outra novidade do dia do serviço, o filme clássico de Alan Parker conta a história de Billy Hayes, estudante americano preso ao tentar entrar com dois quilos de haxixe na Turquia e condenado a 30 anos na cadeia.