Após críticas da família de Michael Jackson, série é cancelada

Elizabeth, Michael & Marlon nem estreou e já foi cancelada. Segundo a revista Variety, o canal europeu Sky decidiu cancelar a exibição da série cômica após críticas da família de Michael Jackson, que seria vivido na produção pelo ator Joseph Fiennes.

Paris Jackson, filha do astro do pop, chamou a produção de "vergonhosa" e disse ter se sentido "incrivelmente ofendida" e com vontade de "vomitar" depois de assistir ao trailer — já retirado do ar pelo canal — da série. A escalação de Fiennes já havia causado revolta nas redes sociais. O público também reclamava de falta de diversidade na produção.

Em nota, o canal disse que decidiu tirar a série do ar por causa da "preocupação expressa pela família de Michael Jackson". "Queríamos ter um olhar leve e divertido sobre eventos reais e nunca tivemos a intenção de ofender. Joseph Fiennes apoia completamente a nossa decisão."

Elizabeth, Michael & Marlon é inspirado numa história noticiada pela Vanity Fair em 2011 que, de tão rocambolesca, acabou sendo considerada uma lenda urbana: logo após os atentados terroristas de 11 de Setembro, Elizabeth Taylor, Michael Jackson e Marlon Brando teriam fugido do ataque, saindo de carro de Nova York, em direção a Los Angeles, e se alternando na direção.