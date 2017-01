"BBB 17" recebe 13 participantes e inicia Prova do Líder de resistência

Começou para valer

Após a chegada da dupla de gêmeos, 13 participantes entraram ao vivo na casa do Big Brother Brasil na última terça-feira. Comandado agora por Tiago Leifert, que substitui Pedro Bial, o programa conta com quatro moradores do Rio Grande do Sul nesta edição: Ieda Wobeto, 70 anos, de Canoas; Marcos Harter, 37 anos, de Porto Alegre; e as gêmeas Emily e Mayla Araújo, 20 anos, de Eldorado do Sul – porém, uma das duas será eliminada no domingo.

Logo após os competidores adentrarem a casa, foram exibidos vídeos apresentando os brothers. A seguir, enfrentaram uma prova em duplas que valia a liderança, sem participação dos gêmeos – contudo, o quarteto está imune ao paredão de domingo. Mas antes da prova começar, os gêmeos foram obrigado a escolher um competidor para ser excluído da prova. Após muita relutância, os quatro concordaram em indicar o paulista Daniel.

Na Prova do Líder, que é de resistência, cada par de participantes terá que ficar com uma haste segurando um botão em um poste, que mantém uma luz acessa. Quem deixar a lâmpada apagar será eliminado do desafio junto de seu companheiro – o que já ocorreu com Elis e Gabriela, eliminadas logo no começo. A dupla que vencer a prova terá dois prêmios para dividir entre si: a imunidade no paredão e R$ 10 mil.

Os capixabas Antônio e Manoel e as gaúchas Emily e Mayla, que já haviam entrado na última segunda, disputam duas vagas entre si para se juntar aos demais competidores. Nesta quarta-feira, será aberta a votação, que vai até domingo, para o público decidir qual integrante de cada dupla sairá, restando apenas um homem e uma mulher entre o quarteto.

Na quinta-feira, haverá uma prova de imunidade, mas sem a participação dos líderes e dos gêmeos.