Com comando de Tiago Leifert, "BBB" vai estrear pela primeira vez em uma segunda-feira

Hora da espiadinha

A 17ª edição do Big brother Brasil vai ao ar no dia 23 de janeiro, agora sob o comando de Tiago Leifert. Pela primeira vez em 17 anos, o programa da TV Globo estreia em uma segunda-feira. A emissora não informou, porém, o motivo da mudança no dia de estreia - apenas disse que "é uma surpresa, uma das novidades desta edição".

Os participantes já foram escolhidos, e a produção do programa passou por 11 capitais brasileiras para as primeiras etapas. Pela primeira vez, Manaus (AM) e Maceió (AL) participaram das seletivas. Os candidatos que não puderam comparecer aos locais da seleção foram entrevistados por meio da internet. Os participantes serão divulgados, como sempre, uma semana antes da estreia do reality show.

Leifert surgiu pela primeira vez como o novo apresentador do BBB nesta semana nas chamadas para a nova edição. No vídeo, o apresentador diz que a casa terá pessoas comuns que têm as diferenças como ponto semelhante. "Vem aí, surpresas. É a Globo sempre em movimento! Pessoas comuns que têm uma coisa em comum: as diferenças", afirmou.

Além de Leifert, Rafa Cortez foi escalado para comandar um quadro que dará voz aos internautas, e Paulinho Serra fará as reportagens nas ruas