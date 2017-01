Comandado por Ingrid Guimarães, "Além da conta" retorna nesta quarta-feira

Quarta temporada

Apresentado por Ingrid Guimarães, o programa Além da Conta estreia sua quarta temporada no GNT nesta quarta-feira, às 22h30min. Originalmente, a atração se propunha a analisar os devaneios consumistas dos brasileiros no Exterior. Desta vez, Ingrid irá conferir o comportamento do público no Brasil — no Rio de Janeiro e em São Paulo —, em sete episódios. A mudança de foco do programa se deu por conta da atual crise econômica.



— Não tem mais graça fazer o programa lá fora com tantos brasileiros desempregados. Também não há mais tantos brasileiros comprando lá fora. Achamos que seria legal apresentar um tipo de consumo diferente — explicou Ingrid, que atendeu ZH por videoconferência.

Uma das principais diferenças desta temporada está em sua busca por um consumo mais popular.

— Desta vez, fomos nos mercados populares, atrás de um outro tipo de consumo. Deu para perceber que o brasileiro gosta muito de parcelar as compras no crediário — relata a atriz e apresentadora.

Desde que começou a apresentar o programa, Ingrid conta que passou a comprar menos.

— Sempre fui muito equilibrada, nunca me endividei ou fiquei no vermelho. Só tive um surto após ser mãe. Por exemplo, já fui para Nova York e comprei coisas para a minha filha até os 12 anos. Comprei tudo, como se a cidade fosse sumir do mapa. No programa, convivi muito com a compulsão brasileiro de comprar. Muitos dos hábitos que a gente abordou me fizeram repensar a minha maneira de consumo — sublinha.

No episódio que vai ao ar nesta quarta, Ingrid faz uma sessão de compras com a apresentadora Sabrina Sato no Bom Retiro — bairro de São Paulo conhecido pela sua diversidade de loja de roupas por atacado. No passeio, as duas falam questões como qualidade e preço bom. A temporada ainda contará com participações de Dani Calabresa, Fábio Porchat, Dira Paes, Chay Suede, Marcelo Serrado e Preta Gil.

— Não convido gente chata para o Além da Conta, só quem tem a ver comigo. No caso da Sabrina, eu não a conhecia muito bem, mas já a admirava. Como digo no programa, ela é a única gostosa que a gente não tem raiva, pois é uma pessoa muito autêntica — assegura.

Apesar de não garantir se o programa volta para uma quinta temporada, Ingrid diz que gostaria de gravar a atração em diferentes localidades:

— Todo ano acho que vou acabar o programa e não consigo. Tenho muito desejo de gravá-lo em outros países. Vamos ver como é que ficará a situação do Brasil. Uma ideia que eu penso é fazer em outros estados. Há tantos lugares no Brasil para visitar o consumo.

Ingrid em diferentes telas

Além da quarta temporada de Além da Conta, Ingrid marcará presença na TV em Novo Mundo, próxima novela das seis da Globo que estreia em março. Ainda no primeiro semestre, a atriz protagonizará a adaptação do best-seller Fala Sério, Mãe!, de Thalita Rebouças, com a jovem estrela Larissa Manoela.