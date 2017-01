Destaques do cinema e da televisão em 2016 serão premiados neste domingo no Globo de Ouro

As caras do Globo

Musical "La la land", com Emma Stone e Ryan Golsling, é o filme com mais indicações, concorrendo em sete categorias Foto: Paris Filmes / Divulgação

Jimmy Fallon avisa: "É a primeira e talvez seja a última festa que teremos em 2017". Apresentador do The tonight show e um dos mais talentosos humoristas norte-americanos, Fallon será o mestre de cerimônias neste domingo da 74ª edição do Globo de Ouro, tradicional premiação aos destaques da temporada no cinema e na televisão concedida pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros em Hollywood. A cerimônia terá transmissão ao vivo a partir das 22h no canal por assinatura TNT (às 21h, o E! transmite direto do tapete vermelho).

Desde que foi anunciado o nome de Fallon para comandar a festa, substituindo o comediante britânico Rick Gervais e, antes dele, a impagável dupla Amy Poehler e Tina Fey, é grande a expectativa em torno do tom político de humor que marcará a noite. "Estou ansioso por conviver com os correspondentes estrangeiros de Hollywood antes que Donald Trump os deporte", brincou Fallon quando a perspectiva de se ver Trump na Casa Branca era apenas piada. E Fallon, a propósito, consagrou em seu programa uma hilariante imitação de Trump, realçado em toda sua canastrice, que pode marcar presença no palco do hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

O Globo de Ouro costuma ser avaliado com pesos diferentes em suas distinções para o cinema e para a TV. Os filmes acabam tendo mais destaque em razão de ser o início da temporada das premiações que terá como ponto alto o Oscar, dia 26 de fevereiro. Embora nem sempre os principais vencedores coincidam, o Globo de Ouro costuma dar uma temperatura aproximada para a entrega dos Oscar — em 2016, por exemplo, a consagração de O regresso como melhor filme na categoria drama, digamos, a mais nobre, não se alinhou com a preferência da Academia por Spotlight – Segredos revelados.

Mas é na categoria comédia ou musical que o Globo de Ouro tem seu filme com maior número de indicações, sete: a sensação da temporada La la land – Cantando estações. Os dramas Moonlight – Sob a luz do luar e Manchester à beira-mar concorrem com cinco, respectivamente.

A televisão já realizou em setembro o seu principal prêmio, o Emmy, que destacou as séries Game of thrones em drama e Veep entre as comédias, além da badalada minissérie The people vs. O.J. Simpson: American crime story. As três estão na lista do Globo de Ouro, assim como Transparent, outra atração papa-troféus. Entre os indicados nas principais categorias de TV, entretanto, são boas as chances de surpresas com produções novatas que, em razão de suas datas de estreia, não figuraram no Emmy, como Stranger things, xodó de público e crítica, Westworld e a britânica The crown.

Maior vencedora da história do Globo de Ouro, com oito troféus na estante, a atriz Meryl Streep será homenageada com um prêmio especial por sua fenomenal carreira. Ela concorre novamente com a comédia Florence: Quem é essa mulher?.