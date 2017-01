Documentário sobre Carrie Fisher e Debbie Reynolds e outras atrações para ver na TV nesta segunda-feira 

Dicas de programação

Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds

HBO, 22h

Documentário original da HBO conta a história do relacionamento familiar complicado das duas atrizes, bem como detalhes da vida de escritora de Carrie Fisher, eterna princesa Leia de Star Wars, e de sua mãe, Debbie Reynolds – uma lenda de Hollywood cheia de excentricidade e protagonista do musical Cantando na Chuva, com Gene Kelly. As duas morreram com apenas um dia de diferença, no final de dezembro passado.

Dois Irmãos

RBS TV, 22h15min

Minissérie baseada em obra homônima de Milton Hatoum mostra a história de rivalidade dos gêmeos Omar e Yaqub, vividos na fase adulta por Cauã Reymond.

Roda Viva

Cultura, 22h

O escritor e ambientalista Kaká Werá é o entrevistado desta semana no programa de debates.

Peles em Guerra

E!, 22h

Atração é um reality show de pintura corporal é apresentado pela atriz e Rebecca Romijn (de X-Men e Ugly Betty) e tem como jurados legendário entretainer RuPaul e os artistas Craig Tracy e Robin Slonina.