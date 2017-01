"Dois Irmãos": livro registra cenas da preparação do elenco da minissérie

Na antessala

O diretor de televisão e cinema Luiz Fernando Carvalho é respeitado, entre outros atributos, pelo preciosismo técnico e pesquisa teórica e estética com que concebe suas produções — e que posteriormente refletem-se na qualidade do trabalho exibido na tela. O livro Fotografias — O Processo Criativo dos Atores de Dois Irmãos registra um dos aspectos da ourivesaria do realizador: a preparação dos intérpretes. O fotógrafo carioca Leandro Pagliaro acompanhou durante três meses os ensaios do elenco com o diretor e sua equipe de preparadores da minissérie Dois Irmãos — adaptação de Maria Camargo do romance homônimo do escritor Milton Hatoum. O resultado é um belo volume com mais de uma centena de fotos em preto e branco, em que a saturação das imagens no limite do foco ressalta o expressionismo dramático dos exercícios cênicos.

Leia mais:

"Dois Irmãos": uma minissérie para assistir com muita atenção

"Dois Irmãos": Bárbara Evans terá cena de sexo selvagem com Cauã Reymond

Com Juliana Paes, "Dois Irmãos" estreia nesta segunda na RBS TV



Pagliaro registrou com sua câmera não exatamente os bastidores do programa em exibição até o dia 20 na RBS TV, mas a antessala desse projeto — o intenso período em que atores como Eliane Giardini, Juliana Paes, Antonio Fagundes, Cauã Reymond, Irandhir Santos e Antonio Calloni começaram a dar corpo a seus personagens e os desenvolveram em contato uns com os outros e em relação às expectativas da direção.

Juliana Paes Foto: Leandro Pagliaro / Divulgação

— Na dramaturgia proposta pelo Luiz Fernando, a câmera tem função narrativa, plano a plano. É também um personagem que contracena. Acabo me transformando num voyeur da imaginação do diretor e dos intérpretes — explica Pagliaro, que colabora desde 2012 com o diretor.

O livro sobre a minissérie Dois Irmãos inclui ainda depoimentos dos atores, textos de colaboradores de Luiz Fernando Carvalho e a reprodução das conversas de um encontro do autor Hatoum com o elenco e a equipe da produção no galpão de ensaios no Projac.

Irandhir Santos Foto: Leandro Pagliaro / Divulgação