Estreia da série "Emerald City" e outras atrações para ver na TV na noite desta sexta-feira

Adria Arjona interpreta Dorothy Foto: Rico Torres / Fox

Estreia "Emerald City"

Dorothy Gale e seu escudeiro Totó retornam ao mundo de Oz a partir desta sexta-feira na TV em Emerald City. A primeira temporada desta releitura do clássico O maravilhoso mágico de Oz, que estreia à 1h no canal Fox1, terá 10 episódios. Dorothy (Adria Arjona) é transportada no olho de um tornado para a Terra de Oz, um lugar místico e perigoso habitado por bruxas e seres mágicos. Para sair do local, ela precisa chegar a Emerald City, a Cidade das Esmeraldas, e pedir ajuda ao poderoso Mágico de Oz (Vincent D'Onofrio). E é essa viagem que está envolta em surpresas, com personagens inéditos e também uma nova roupagem para os inesquecíveis Leão Covarde, Homem de Lata e Espantalho.

"Bate & volta" na Band

Luciana Gimenez e José Luiz Datena Foto: Band / Divulgação

A Band reexibe o programa Bate & volta em sua programação de janeiro. Na atração, duas celebridades com personalidades opostas fazem uma viagem de carro juntas. Nesta sexta-feira, José Luiz Datena assume o volante ao lado de Luciana Gimenez nas ruas da capital paulista. A produção vai ao ar às 22h30min.

"One day at a time" na Netflix

Cena de "One day at a time" Foto: Netflix / Divulgação

A primeira temporada de One day at a time estreia nesta sexta-feira, na Netflix. Inspirada na sitcom de sucesso de Norman Lear, a história tem como foco o dia a dia de uma família cubano-americana em que e mãe acaba de se separar do marido. Ela enfrentará uma nova vida solteira enquanto educa sua radical filha adolescente e seu popular e sociável filho pré-adolescente. O elenco conta com nomes como Justina Machado, Marcel Ruiz, Isabella Gomez e Rita Moreno.

