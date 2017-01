Filmes para ver na TV nesta segunda

Coluna

WHIPLASH: EM BUSCA DA PERFEIÇÃO – De Damien Chazelle. Com Miles Teller e J. K. Simmons. O diretor do badalado e premiado musical La La Land, que já pode ser visto nos cinemas, apresentou em Whiplash o duelo psicológico entre um jovem baterista de jazz e o professor carrasco de uma escola de música, papel que valeu o Oscar de melhor ator coadjuvante a Simmons. Drama, EUA, 2014, 107min. Maxprime, 19h10min

AQUARIUS – De Kleber Mendonça Filho. Este segundo longa de ficção do diretor pernambucano tornou-se o filme brasileiro mais discutido nos últimos anos por suas qualidades formais e também como fato político. Representou desde seu lançamento no Festival de Cannes a posição dos que foram contrários ao processo que afastou Dilma Rousseff da presidência do país. De volta ao protagonismo no cinema nacional, Sonia vive uma jornalista que resiste à pressão da construtura interessada no seu apartamento à beira-mar da praia de Boa Viagem, em Recife. Drama, Brasil/França, 2016, 142min. Telecine Premium, 22h

O ESTRANHO SEM NOME (High Plains Drifter) – De e com Clint Eastwood. Em seu segundo filme como diretor, Eastwood mostrou que aprendeu muito bem as lições do mestre italiano Sergio Leone, com quem formou nos anos 1960 a célebre parceria que revitalizou o western. O ator vive seu personagem recorrente, o pistoleiro misterioso que entra em cena cavalgando por uma cidadezinha do Velho Oeste. Após matar três homens que o desafiaram, ele é contratado para proteger o lugarejo de malfeitores que estão indo para lá ajustar contas com os moradores. Faroeste, EUA, 1973, 105min. Telecine Cult, 22h

TRANSFORMERS – De Michael Bay. Com Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel. A explosões e destruições caraterísticas do diretor embalam a guerra que duas raças robôs alienígenas disfarçado comocarros e caminhões travam na Terra. Aventura, EUA, 2007 144min. RBS TV, 15h05min

HAPPY PEOPLE: A YEAR IN TAIGA – De Werner Herzog. Lançado no mesmo ano em que A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que impressionou quem teve a oportunidade de assistir à projeção em 3D, este outro documentário de Herzog tem como cenário uma região isolada da Sibéria. O foco do diretor está nos moradores de uma comunidade que vivem sob temperaturas negativas extremas e preservam costumes ancentrais. Documentário, Alemanha, 2010, 90min. Disponível na Netflix