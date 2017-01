Filmes para ver nesta quinta-feira

Dicas de TV

JOANA D'ARC — De Luc Besson. Com Milla Jovovich e John Malkovich. Besson escalou sua então mulher e musa para viver a celebre heroína francesa queimada viva na fogueira em 1431, aos 19 anos, durante a Guerra dos Cem Anos contra a Inglaterra — Joana foi morta, aliás, pelos próprios compatriotas que defendiam os interesses dos ingleses nos conflito. Milla, ex-modelo ucraniana, ficaria famosa como protagonista da franquia Resident Evil. Drama histórico, França, 1999, 158min. Arte 1, 15h15min

AMANTES ETERNOS (Only Lovers Left Alive) — De Jim Jarmusch. Com Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska e John Hurt. Ficou inédito nos cinemas locais essa peculiar releitura de filmes de vampiro por Jarmusch, diretor que foi um dos grande nomes do cinema autoral americano revelado nos anos 1980. Seus mortos-vivos aqui são, simbolicamente, o casal Adam e Eve, ele um vampiro apreciador de música que mora nos EUA, e ela uma hippie que vive no Marrocos. Eles se reencontram para discutir sobre a decadência, tanto a física quanto a da civilização, o trânsito pela eternidade e o relacionamento, que será abalado pela chegada da irmã caçula dela. Drama, Alemanha/Reino Unido/França/Grécia, EUA, 2013, 123min. Telecine Cult, 17h55min

APOLLO 13: DO DESASTRE AO TRIUNFO — De Ron Howard. Com Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon. Em meio à euforia com o sucesso da missão da Apollo 11, que levou o homem a caminhar na Lua, em 1969, a terceira viagem ao satélite terrestre enviada pela Nasa colocou o mundo em apreensão. A Apollo 13 apresentou falhas técnicas na jornada, que colocaram seus três astronautas em uma dramática luta pela sobrevivência após eles alertarem à base: "Houston, temos um problema". Drama, EUA, 1995, 140min. Telecine Touch, 22h

TV aberta

SUPER 8 — De J.J. Abrams. Com Elle Fanning e Joel Courtney. A mão de Steven Spielberg na produção guia esta aventura juvenil que emula clássicos do gênero como Os Gonnies e E.T. — O Extraterrestre. Em 1979, garotos que realizam um filme amador em sua cidadezinha testemunham um acidente de trem que traz como uma consequência segredos militares e uma ameaça de outro mundo. Aventura. EUA, 2011, 112min. RBS TV 1h10min

Streaming

JESUS CAMP — De Heidi Ewing e Rachel Grady. Este documentário indicado aos Oscar é ao mesmo tempo revelador e assustador. Os diretores fazem uma incursão ao fanatismo religioso que rege parte da sociedade norte-americana, aquela com perfil conservador que habita o chamado cinturão bíblico do país. O foco está no processo de conversão de crianças como "soldados de Cristo", os futuros pastores evangélicos que serão responsáveis por arrebanhar novos fiéis. Documentário, EUA, 2006, 84min. Disponível na Netflix