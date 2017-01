Filmes para ver nesta sexta-feira

Dicas de TV

DISQUE M PARA MATAR (Dial M for Murder) — De Aldred Hitchcock. Com Grace Kelly e Ray Milland. Adaptação de peça teatral sobre homem que arma plano para matar a mulher e ficar livre da suspeita. Mas as coisas não saem como o planejado, e é sobre preparação do crime e seus desdobramentos que Hitchcock mantém a tensão da trama, preservando as características cenográficas do palco. O primeiro dos três filmes que o diretor fez com Grace Kelly foi lançado nos cinemas com projeção 3D, numa tentativa de valorizar o formato então limitado tecnologicamente e associado a filmes baratos. Suspense, EUA, 1955, 105min. TCM, 14h55min

FRANKENSTEIN — De James Whale. Com Colin Clive e Boris Karloff. Em clima de sexta-feira 13, sempre vale rever ou conhecer esta que permanece a mais clássica adaptação do romance gótico de Mary Shelley. Cientista cria em seu laboratório um monstro a partir de cadáveres roubados de cemitério. Dotada de consciência, a criatura se volta contra seu criador. Esta produção da Universal, estúdio que se tornou referência do gênero do horror nos anos 1930, imortalizou, com Karloff sob pesada maquiagem, a mais famosa imagem do trágico monstro. Terror, EUA, 1931, 70min. Telecine Cult, 22h

DRÁCULA — De Tod Browning. Com Bela Lugosi. Marco inicial da linha de produção de horror do estúdio Universal, esta foi a segunda adaptação oficial do livro de Bram Stoker para o cinema — a primeira foi na Hungria, em 1921, um ano antes do alemão Nosferatu, a versão não autorizada de F. W. Murnau. A figura charmosamente canastrona de Bela Lugosi ficou imortalizada no papel do famoso vampiro. Ainda nos primórdios do cinema sonoro, o carregado sotaque húngaro de Lugosi colaborava para o tom lúgubre da narrativa. Drácula herdou as luzes e as sombras expressionismo alemão — a fotografia é de Karl Freund, parceiro de Murnau e Fritz Lang. Terror, EUA, 1931, 75min. Telecine Cult, 23h30min

AS CRÔNICAS DE NÁRNIA - PRÍNCIPE CASPIAN (The Chronicles of Narnia: Prince Caspian ) — Um ano após aventura por mundo fantástico, três irmãos retornam e se juntam à luta para enfrentar o tirano que assumiu o poder. Fantasia, EUA/Polônia, 2008, 150min. RBS TV, 15h10min

O INVASOR AMERICANO (Where to Invade Next) — De Michael Moore. Inédito nos cinema brasileiros, este documentário do sempre provocador cineasta americano espelha em outros países questões que são problemáticas nos EUA, entre elas as que envolvem a ação do poder público em educação, saúde e justiça. Em oito países da Europa, entre eles França, Itália, Alemanha e Noruega, e também da Tunísia, Moore busca exemplos de boas ideias que poderem ser aplicadas nos EUA. Documentário, EUA, 2015, 120min. Disponível na Netflix