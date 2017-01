Filmes para ver nesta terça-feira

Dicas de TV

PINA — De Wim Wenders. Bela homenagem que o cineasta alemão presta a sua conterrânea Pina Bausch (1940 – 2009). A revolucionária coreógrafa é lembrada com seus mais importantes trabalhos em cenas de arquivo e nas encenações com bailarinos que trabalharam em sua companhia. Documentário, Alemanha/França/Reino Unido, 2011, 103min. Arte 1, 15h30min

ACROSS THE UNIVERSE (Across the universe) — De Julie Taymor. Com Jim Sturgess e Evan Rachel Wood. A trilha sonora excepcional, que costura mais de 30 clássicos dos Beatles, é o coração deste filme. As canções contam a história de amor entre um jovem proletário inglês que desembarca nos EUA em plena efervescência política e comportamental dos anos 1960 e uma garota americana. Musical, EUA, 2007, 133min. HBO Plus, 16h

O CLUBE (El club) – De Pablo Larraín. Com Alfredo Castro. Na sequência de No (2012), indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o diretor chileno (em evidência na temporada com dois longas, Neruda e Jackie) apresentou esse impactante drama ambientado em casa usada para abrigar religiosos acusados de cometer crimes graves, de pedofilia à conivência com torturas, assassinatos e desaparecimentos cometidos pela ditadura militar. Drama, Chile, 2015, 97min. Max, 16h10min

O SOL É PARA TODOS (To kill a mockingbird) – De Robert Mulligan. Com Gregory Peck. Filme vencedor de três Oscar que adaptou o romance de Harper Lee sobre temas que ferviam nos EUA dos anos 1960: o racismo e a luta pelos direitos civis dos negros. A trama se passa na década de 1930 numa cidadezinha do Alabama, onde íntegro advogado enfrenta o senso comum defendendo rapaz negro acusado de estuprar jovem branca. Drama, EUA, 1962, 129min. Telecine Cult, 17h15min.

TV aberta

ANTI-HERÓIS (The son of no one) – De Dito Montiel. Com Channing Tatum. Jovem policial é designado para patrulhar bairro onde foi criado e confronta traumas do passado. Curiosidade para alguns nomes do elenco: Al Pacino, Juliette Binoche, Katie Holmes e Ray Liotta. Policial, EUA, 2011, 95min. RBS TV, 1h

Streaming

O SAL DA TERRA (The salt of the earth) — De Juliano Ribeiro Salgado e Wim Wenders. A presença de Wenders ampliou a visibilidade desse documentário indicado ao Oscar, no qual Juliano se reaproximou do pai com quem pouco conviveu: o fotógrafo mineiro Sebastião Salgado. As câmeras acompanham Sebastião durante as viagens que resultaram no projeto Gênesis, passando em revista sua trajetória profissional e familiar. Documentário, França/Brasil, 2014, 110min. Disponível na Netflix