Filmes para ver nesta terça-feira

ATÉ O FIM (All Is Lost) — De J.C. Chandor. Com Robert Redford. Única presença em cena e praticamente sem falar durante todo o filme, o veterano Redford tem aqui um dos melhores desempenhos de sua carreira. Ele vive um velejador solitário que desperta no meio do Oceano Índico com seu barco naufragando. O velho lobo do mar não se aperta e faz uso de suas habilidades náuticas para tentar seguir viagem em meio às adversidades que se desenham no horizonte. Drama, EUA, 2013, 106min. Cinemax, 18h45min

A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA — De Vinícius Coimbra. Com João Miguel. Nova adaptação do conto homônimo de Guimarães Rosa, filmado por Roberto Santos no clássico longa de 1966. Conta a história de um fazendeiro que, após ser abandonado por mulher e filha, vive uma jornada de transformação marcada pela violência e pelo misticismo. Drama, Brasil, 2012, 106min. Telecine Action, 20h05min

A.I. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (Artificial Intelligence: AI) — De Steven Spielberg. Com Haley Joel Osment e Jude Law. Spielberg acompanhou por mais de uma década a vontade de Stanley Kubrick em realizar este projeto. Com a morte do amigo, concretizou o longa aproveitando boa parte das ideias e conceitos que este queria na história do menino-robô que deseja ser humano — mas sua vocação para o sentimentalismo, visível na parte final da trama, diluiu um tanto a força da narrativa. Ficção científica, EUA, 2001, 146min. Telecine Touch, 22h

TV aberta

INVASÃO DE DOMICÍLIO (Breaking and Entering) — De Anthony Minghella. Com Jude Law e Juliette Binoche. Arquiteto persegue jovem ladrão que arrombou seu escritório e acaba se envolvendo com a mãe do rapaz, uma refugiada da guerra na Bósnia. Drama, Inglaterra/ EUA, 2006, 120min. RBS TV, 1h15min

Streaming



LIFE ITSELF: A VIDA DE ROGER EBERT — De Steve James. Tributo a Roger Ebert (1942 — 2013), um dos mais célebres críticos de cinema de seu tempo, provavelmente o mais popular — foi o primeiro em seu ofício a ganhar o prêmio Pulitzer. Resenhista no jornal Chicago Sun-Times, Ebert conjugou qualidades raras na crítica voltada a um público amplo e heterogêneo: combinava imensa cultura cinéfila com a prosa clara e a abordagem profunda. Fez também uma bem-sucedida incursão na TV e foi pioneiro no uso das plataformas digitais. Entre outros, falam sobre Ebert cineastas como Martin Scorsese e Werner Herzog. Documentário, EUA, 2014, 120min. Disponível na Netflix