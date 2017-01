Homenagem a Pixinguinha e outras atrações para ver na TV na noite desta quinta-feira

Dicas da programação





Pixinguinha completaria 120 anos em 2017 Foto: Acervo do Instituto Moreira Salles / Divulgação

Homenagem a Pixinguinha na TV Brasil

O Caminhos da Reportagem homenageia o músico Pixinguinha no programa desta quinta-feira. A partir das 20h30min, a TV Brasil exibe entrevistas com a biógrafa do músico, Marília Barbosa, com o cavaquinista Henrique Cazes e com os cantores Pedro Paulo Malta e Bia Paes Leme. O especial também traz imagens de Pixinguinha — que completaria 120 anos em 2017 — se apresentando ao lado de nomes como Benedito Lacerda.

Estreia "Emboscada"

Cena da série "Emboscada" Foto: Investigação Discovery / Divulgação

O Investigação Discovery estreia nesta quinta-feira, às 23h10min, a série Emboscada. Cada episódio de uma hora aborda um caso real protagonizado por pessoas acima de qualquer suspeita. Por meio de dramatizações, a produção mostra os bastidores sórdidos de famílias aparentemente perfeitas. Depoimentos de pessoas próximas às vítimas, além de vídeos e fotografias de arquivo, contextualizam as reconstituições.

"Diário do Olivier Verão" na França

"Diário do Olivier Verão" terá episódio na Ilha da Córsega no Sul da França Foto: GNT / Divulgação

No episódio desta quinta-feira do Diário do Olivier Verão, o chef francês Olivier Anquier e a esposa, Adriana Alves, passam pela Ilha da Córsega no Sul da França para conhecer as iguarias desta região. Juntos, eles visitam um produtor de vinho local, passeiam pelas montanhas e aprendem uma receita típica da cidade de Bonifácio, a Berinjela à Bonifacienne. A atração vai ao ar às 20h30min, no GNT.

