Irmãos Coen estão produzindo sua primeira série para TV

Novo projeto

Depois de Woody Allen, David O. Russell e J.J. Abrams, outros cineastas de peso migrarão para a TV. Chegou a vez de os irmãos Joel e Ethan Coen escreverem e dirigirem sua primeira série.

De acordo com a revista americana Variety, a dupla está trabalhando no projeto The Ballad of Buster Scruggs (A Balada de Buster Scruggs), uma antologia que se passa no Velho Oeste. Eles incluse já teriam fechado uma parceria com a Annapurna Television para a produção de uma minissérie.

Os irmãos Cohen têm dois longas com gênero do western na carreira: Bravura Indômita (2010) e Onde os Fracos Não Têm Vez.