Pedro Ortaça na TV Brasil, Simone e Simaria com Didi e mais atrações para ver na TV nesta quinta-feira

Dicas de programação

VISCERAL BRASIL

TV Brasil, 22h

Conhecido por seu trabalho com música nativista, o cantor, compositor e violonista gaúcho Pedro Ortaça é o destaque desta semana do programa. Nascido em São Luiz Gonzaga, em 1942, Ortaça canta histórias de enchentes, de lutas sociais e de homens e mulheres que dedicaram suas vidas a labutar na terra. Do terreno fértil da região do Rio Uruguai brotam canções e poemas improvisados – as chamadas ¿payadas¿ – sobre temas como a honestidade e a amizade, inspiradas em utopias e amores fronteiriços.Vencedor do Prêmio Humberto Maracanã, do Ministério da Cultura, Ortaça é Mestre das Culturas Populares Brasileiras e autor de mais de 120 músicas. O artista é um dos principais baluartes da cultura gaúcha.

Simone e Simaria gravam participação com Renato Aragão em 2010 Foto: TV Globo / Divulgação

AVENTURAS DO DIDI

Viva, 20h30min

As irmãs Simone e Simaria, atual sensação do sertanejo feminino, são as convidadas especiais do episódio de Aventuras do Didi vai ao ar nesta quinta. Na época em que o programa foi gravado, em 2010, as duas eram vocalistas da banda cearense Forró do Muído. A dupla interpreta as noivas de Didi (Renato Aragão) e Dedé (Manfried Sant'Anna). Na festa, depois da cerimônia do casório duplo, as moças deixam seus noivos em dúvida sobre quem é quem, pois usam vestidos idênticos. Durante as comemorações, as noivas animam a festa cantando sucessos da carreira.

CONVICTION

Fox Life, 22h

O sistema judiciário americano é tema de mais uma série de televisão. Mas, desta vez, a premissa é diferente. Drama ágil, Conviction, que estreia hoje, acompanha Hayes Morrison, uma advogada brilhante, mas pouco convencional, que luta contra seus próprios demônios enquanto busca seu lugar no mundo. A protagonista é vivida pela atriz Hayley Atwell, mais conhecida por sua atuação como a personagem-título da série Agent Carter.

DE SONHOS E SEGREDOS

Canal Brasil, 21h

Cantor e compositor também associado ao universo das artes cênicas, Oswaldo Montenegro vai misturar ficção e realidade nesta série que estreia hoje. Oswaldo escreveu seis histórias diferentes, sobre seis pessoas que jamais se conheceram, e chamou um ator pra interpretar cada personagem. Logo na estreia, sob o olhar do público, Oswaldo explica a cada um desses atores a personalidade que ele vai interpretar e qual a questão central que levou seu personagem à terapia de grupo. Ao longo dos episódios, o espectador acompanha as direções dadas a cada ator em particular e o que deverá acontecer: quem se irrita com quem, o momento certo de contar seu problema, sua questão, quem se apaixona por quem, quem abandona a terapia, quem tenta suicídio. A partir dessas coordenadas, os atores improvisarão - e é aí também que é possível acompanhar a evolução de cada personagem.