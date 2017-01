Saiba quem são os participantes do BBB 17, reality que estreia na segunda-feira

Casa mais vigiada do Brasil

Chegou a hora de ficar de olho na "casa mais vigiada do Brasil". Na próxima segunda-feira, dia 23, a RBS TV passa a exibir o Big Brother Brasil 17 sob o comando de um novo anfitrião: Tiago Leifert estreia no lugar de Pedro Bial. Na tarde desta quinta-feira, a Globo começou a divulgar os nomes dos participantes nos intervalos da programação – o público conheceu os primeiros confinados em meio aos blocos de exibição do Vídeo Show.

Leia mais:

Com Tiago Leifert, "BBB" vai estrear pela primeira vez em uma segunda-feira

QUIZ: você sabe de qual edição do "BBB" participaram estes brothers?

Tiago Leifert substitui Pedro Bial no BBB e movimenta o público na internet



Saiba quem são os confinados abaixo:

Vivian Amorim, 23 anos

Amazonas – Advogada

Foto: TV Globo / Divulgação

A amazonense Vivian, de 23 anos, gosta de ter boas histórias para contar e promete aproveitar 100% a experiência do BBB 17 para sair de lá com um bocado delas. A jovem, que foi Miss Amazonas 2012 e é advogada, deseja se integrar bem com todos da casa. Apesar disso, se engana quem pensa que Vivian vai ficar em cima do muro e poupar estratégia. Para levar o prêmio de R$1,5 milhão, ela conta que está disposta a jogar "de verdade", sozinha ou em grupo. Mas garante que seu jogo será "limpo".



Leia outras notícias de entretenimento e cultura em ZH