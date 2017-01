"The OA": série mistura suspense com drama sobrenatural

Série

Uma das autoras do seriado da Netflix, Brit Marling também é a protagonista de "The OA" Foto: Myles Aronowitz / Netflix,Divulgação

The OA chegou à Netflix em dezembro sem alarde, com poucas informações divulgadas e envolta em uma aura de mistério. Ao fim da primeira temporada, o cenário não muda muito: há várias incógnitas, e a atmosfera misteriosa fica cada vez mais densa. A história criada por Zal Batmanglij e Brit Marling (mesma dupla de O sistema e A seita misteriosa) convida a pensar sobre a experiência de quase morte (EQM), então as questões sobrenaturais e místicas do seriado – uma espécie de mix entre Sense8 e Stranger things – são mais do que necessárias. Mas o problema está na inconsistência da narrativa.

A série começa despertando curiosidade nos dois ótimos primeiros episódios. Prairie Johnson (interpretada pela autora do seriado, Brit Marling) reaparece depois de sete anos desaparecida. A suspeita óbvia de um sequestro logo cai por terra, já que a jovem sumiu completamente cega e, agora, enxerga tudo. Com os pais Abel (Scott Wilson) e Nancy (Alice Krige), a relação está estremecida. Prairie faz questão de manter um distanciamento da família e se mostra desesperada para encontrar um tal Homer (Emory Cohen). Para achar seu amigo de cativeiro, ela posta um vídeo no YouTube pedindo ajuda de pessoas para cruzar uma fronteira.



Surpreendentemente, aparecem cinco voluntários: a professora Elizabeth (Phyllis Smith) e os estudantes Alfonso (Brandon Perea), Buck (Ian Alexander), Jesse (Brendan Meyer) e Steve (Patrick Gibson). O grupo passa a se encontrar para ouvir Prairie contar sua história, que começa na Rússia, envolve premonições e um acidente de carro que leva a protagonista a uma EQM, resultando na perda de sua visão. A vinda da garota para os EUA, a adoção, os pesadelos frequentes e seu sequestro por um médico lunático chamado Hap (Jason Isaacs), que estuda sobreviventes da EQM, são fatos revelados pouco a pouco pela enigmática mulher.

Em uma casa afastada dos centros urbanos, o doutor faz as pessoas de cobaias: enjaulados, comendo ração e passando por testes, os prisioneiros não veem saída para a situação. A história se desenvolve mostrando o dia a dia da jovem cega no lugar. Aí está um dos pontos fracos: nesses cinco episódios intermediários, o ritmo se perde, e a curiosidade quase adormece enquanto a trama transcorre focada nos elementos místicos da protagonista. O incômodo não é o tom sobrenatural, mas as inconsistências do enredo. Afinal, quem iria se reunir durante a madrugada com uma jovem confusa que acabou de sair de um cativeiro de sete anos e postou um vídeo mais do que estranho na internet? E não há testemunhas ou câmeras que registraram os raptos das cinco jovens cobaias de Hap? Como o doutor financia toda aquela estrutura?

Quem chegou ao final de The OA só se manteve em frente à tela porque se agarrou à esperança de que o desfecho seria diferente. E, no fim, vale a pena. O episódio derradeiro faz o espectador esquecer o recheio sem graça e reaviva a paixão pela narrativa despertada lá no início. Sem dúvida, a cena mais interessante do seriado é a da dança em meio ao ataque a tiros na escola, confirmando que o elenco é um dos destaques da produção. O encerramento da primeira temporada passou longe do sobrenatural e reforçou a possibilidade de que, talvez, a versão de Prairie não seja totalmente verídica – o que, pelo menos, justificaria alguns furos da trama. Assim, para além da mística da EQM, a expectativa é que o prosseguimento da história – até agora, a Netflix não confirmou o segundo ano – fale mais sobre os cinco voluntários, aprofundando a história de cada um.