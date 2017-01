VÍDEO: Viola Davis ganha estrela na Calçada da Fama em Hollywood

É o poder!

Estrela do seriado How to Get Away with Murder e ganhadora do Emmy, Viola Davis foi agraciada com uma Calçada da Fama em Hollywood, na Califórnia, na quinta-feira.

Leia mais:

Viola Davis na pele de Annalise Keating é o grande trunfo da série "How to get away with murder"

Viola Davis é a primeira negra a vencer o Emmy de melhor atriz em drama

Mulheres negras e a falta de oportunidades na TV e no cinema

Meryl Streep entregou a homenagem à atriz, que estava acompanhada da filha, Genesis, e do marido, o também ator Julius Tennon.

— Eu me sinto ótima como mulher. Sinto que estou em um momento em que sou dona do meu poder, da minha história, da minha beleza, da minha alegria. Sou proprietária do meu trabalho duro. Estou em pé diante das pessoas e posso dizer que não sou a melhor em qualquer coisa, mas mereço o que recebo porque trabalhei duro por isso. Me sinto maravilhosa! — afirmou ao receber a homenagem.