50 séries para ver na Netflix

Preparar, apontar...

Escolher uma nova série à qual dedicar longas (e maravilhosas) horas da sua vida é uma arte dominada por poucos. Para ajudar, ZH fez uma seleção com 50 séries para você assistir que estão disponíveis na Netflix. Guarde nos favoritos do navegador, mande o link para os amigos e divirta-se.

1. Grey's Anatomy

Foto: ABC / Divulgação

O dia a dia de um hospital recheado com bons dramas pessoais da equipe de médicos. A trama gira em torno da cirurgiã Meredith Grey (Ellen Pompeo) e seus conflitos com familiares, amigos e pacientes. Principal série da superprodutora Shonda Rhimes — e uma das mais longas produções americanas dos últimos anos —, está na 13ª temporada (no Brasil, exibida pelo canal pago Sony). 12 primeiras estão disponíveis.

2. How to Get Away with Murder

Thriller de suspense jurídico sobre um grupo de estudantes de direito e sua professora, a brilhante advogada criminal Annalise Keating, papel de Viola Davis (pelo qual ganhou o Emmy em 2015). Ela vê sua vida mudar quando, junto com seus alunos, se envolve em uma trama de assassinato. Duas temporadas disponíveis.



3. Orange Is the New Black



Foto: JoJo Whilden / Netflix

Ora comédia, ora drama, essa produção original da Netflix conquistou público e crítica ao mostrar a vida das detentas da Penitenciária de Litchfield. A trama parte da história verídica de Piper (Taylor Schilling), uma mulher condenada por tráfico de drogas após transportar uma mala de dinheiro a pedido da ex- namorada, Alex Vause (Laura Prepon). As duas acabam se reencontrando na cadeia, mas a trama delas é complementada com as boas histórias das demais detentas, com destaque para Crazy Eyes (Uzo Aduba), Red (Kate Mulgrew) e Tastee (Danielle Brooks). Quatro temporadas.

4. Sense8

A série de ficção científica sobre oito desconhecidos que acabam ligados mentalmente por uma força pouco compreendida é, na verdade, muito mais sobre as dificuldades de nos conectarmos intimamente com outras pessoas do que qualquer outra coisa. Enquanto tentam desvendar o mistério, os oito protagonistas se envolvem em tramas pessoais que, não raro, os colocam em perigo. Destaque para a diversidade do papéis, que inclui uma mulher trans e lésbica, uma oriental, um negro e dois casais homossexuais. Duas temporadas.



5. Sherlock



Benedict Cumberbatch e Martin Freeman encarnam com excelência uma versão mais realista e contemporânea dos personagens de Sir Arthur Conan Doyle — Holmes é o problemático e muito excêntrico detetive, enquanto Watson é uma figura independente e bem mais carismática em comparação aos livros. Andrew Scott vive um Jim Moriarty necessário para tornar os casos de mistério mais complexos e envolventes. Três temporadas.

6. Stranger Things

Resgatando elementos dos clássicos filmes dos anos 1980 – em especial, os de terror, sci-fi e suspense –, Stranger Things conta, em oito episódios, a história da busca por um garoto que desapareceu sem deixar rastros e em circunstâncias suspeitas. Explorando fenômenos sobrenaturais que envolvem o sumiço de Will Bayers (Noah Schnapp), a produção recria o ambiente de 1983 em uma cidadezinha de Indiana, nos Estados Unidos. Os amigos de Will decidem não esperar pela polícia e embarcam em uma aventura para encontrá-lo.

7. Black Mirror

Desde que foi apresentada, em 2011, a série britânica Black Mirror vem pautando discussões sobre a fidelidade ou o exagero com que retrata um futuro bastante próximo, no qual a tecnologia, em meio às tantas benesses que proporciona, submete as pessoas a uma perigosa relação de passividade e dependência. O registro de uma distopia à vista, com um mundo habitado por zumbis eletrônicos ou cobaias à mercê de corporações com interesses nefastos, ganhou ainda mais visibilidade sob a chancela da Netflix. Leia mais. Três temporadas.



8. The Killing

The Killing (2011 — 2014) é uma exceção à regra de que a versão americana nem sempre tem a força da produção de seu país original — no caso a dinamarquesa Forbrydelsen. Convocados a elucidar o assassinato de uma adolescente, os policiais Sarah Linden (Mireille Enos) e Stephen Holder (Joel Kinnaman, o novo RoboCop) têm de encarar uma família dilacerada e os poderosos da cidade. E, enquanto isso, lidar com seus próprios demônios. Graças à devoção dos fãs, após três temporadas da AMC, a série ganhou uma quarta, desta vez pela Netflix. Quatro temporadas.

9. Sons of Anarchy

Para quem gosta de um drama pesado e carregado de violência, esta é a série. Encerrada no final de 2014 na TV americana, a trama narra a história de um clube de motoqueiros — que dá o nome ao programa — que se envolve com tráfico de armas e drogas. Como se os conflitos com a polícia e gangues rivais não gerassem tensão suficiente, o presidente e o vice da grupo (que também são padrasto e enteado) entram em rota de colisão. Sete temporadas.

10. Suits

Um grande escritório de Nova York que só contrata advogados formados em Harvard é o cenário desta série. Quando o talentoso e arrogante Harvey Specter (Gabriel Macht) precisa encontrar um assistente, o melhor que aparece é Mike Ross (Patrick J. Adams), um jovem gênio que nunca cursou uma faculdade. Juntos, os dois precisam trabalhar não apenas para vencer seus casos nos tribunais, mas também para manter o segredo intacto. Cinco temporadas.

11. Friends

Um dos maiores fenômenos da TV, a sitcom sobre seis amigos de 20 e tantos anos que moravam em Nova York, dividindo as alegrias e as barras de quem busca um lugar ao sol no mundo adulto, teve 10 temporadas. Todas com sucesso: o derradeiro episódio, por exemplo, foi visto por cerca de 52,5 milhões de americanos. 10 temporadas.

12. Narcos

Criada por José Padilha e estrelada por Wagner Moura, a primeira temporada da série em 10 episódios conta o surgimento do Cartel de Medellín e a ascensão do traficante colombiano Pablo Escobar (1949 — 1993), um dos criminosos mais poderosos da história. Duas temporadas disponíveis na Netflix — que também oferece a boa minissérie colombiana Pablo Escobar, el Patrón del Mal.

13. House of Cards

Foto: Reprodução

Uma das mais festejadas séries dramáticas deste século 21 , traz Kevin Spacey como um inescrupuloso parlamentar americano em sua escalada rumo ao topo do poder. Ele faz qualquer coisa — qualquer coisa mesmo — para chegar lá, e ainda conversa com a câmera como se o espectador fosse um confidente. Foi a primeira produção própria da Netflix a ser aclamada por público e crítica. Quatro temporadas.

14. The Walking Dead

As clássicas histórias de terror com zumbis readaptadas em um grande clássico recente. Desde que estreou, em 2010, The Walking Dead chamou a atenção pelo enredo que não deixa o espectador escapar, a cenografia e os efeitos estéticos que deixam os mortos-vivos perfeitos e as atuações intensas de todos os protagonistas. É uma das séries mais populares dos últimos tempos e segue no ar, na sétima temporada pelo canal pago Fox. Cinco temporadas.

15. Glee

Fez sucesso por combinar o universo adolescente com uma boa dose de música e dança. Pano de fundo, o clube de canto é comandado pelo otimista professor Will Schuester (Matthew Morrison), que tenta reerguer a moral do grupo, formado pelos "não populares" da escola. Um dos pontos altos é a combinação entre jovens de diferentes histórias e estilos, mas sem ser clichê ou forçar os estereótipos. Seis temporadas.

16. Demolidor

O herói dos quadrinhos não é um dos mais importantes da Marvel, e o filme com Ben Affleck (Demolidor: o Homem sem Medo) foi muito criticado, mas a série produzida para a Netflix é bem amarrada, tem belos cenários e conta com a boa atuação do quase desconhecido Charlie Cox no papel de Matt Murdock, o advogado cego que salva vidas nas horas vagas. Duas temporadas.

Vale também conferir as outras produções da Marvel desenvolvidas para o serviço de streaming: Jessica Jones e Luke Cage.

17. Unbreakable Kimmy Schmidt

Uma garota é salva após viver anos em um bunker, mantida por um pastor devido a um falso apocalipse . A personagem da atriz Ellie Kemper vai então morar em Nova York e não tira mais o sorriso de satisfação do rosto. Ela ganha a companhia de Titus, um ator iniciante, Lillian, dona do local onde vai morar, e Jacqueline, uma patroa meio maluca — formando uma trupe que garante boas risadas. Duas temporadas.

18. American Horror Story

História de terror que faz analogia à exclusão e a diversas formas de preconceito. Isso é American Horror Story, antologia criada por Brad Falchuk e Ryan Murphy, responsáveis pelo musical Glee e Scream Queens. Em quatro temporadas, visitamos uma casa mal-assombrada, um manicômio com E.T., capeta e tudo o mais que se tem direito, um covil de bruxas e um circo de horrores.

19. Modern Family

Esta debochada e premiada produção mostra as desventuras diárias de três núcleos interligados. Um deles é formado pelo corretor de imóveis Phil, a esposa, Claire, e os três filhos. O irmão de Claire, Mitchell, é casado com o impagável Cameron, com quem adota uma menina vietnamita. Jay, o bem-sucedido pai de Claire e Mitchell, mora com a segunda esposa — a deslumbrante colombiana Gloria — e o filho dela, Manny. Seis temporadas.

20. 24 Horas

Jack Bauer é cria dos tempos de alerta máximo e nervos à flor da pele que marcaram a bélica gestão do presidente George W. Bush após o 11 de Setembro. Agente da unidade antiterrorismo dos EUA, o estressado personagem consagrado pelo ator Kiefer Sutherland cumpre a cada jornada ininterrupta de 24 horas (a série tem como atrativo se passar em tempo real) uma tensa e violenta gincana para impedir ataques em solo americano, encarando inimigos de diferentes nacionalidades, traidores internos e problemas afetivos que lhe roubam minutos preciosos. Bauer tortura e mata sem pestanejar. As oito temporadas produzidas entre 2001 e 2010 estão disponíveis na Netflix.

21. Breaking Bad

Narra a saga de um professor de química fracassado que descobre ter câncer e passa a vender metanfetamina para pagar pelo tratamento — e deixar algum dinheiro para a mulher e o filho. Com uma atuação histórica de Bryan Cranston, a trama cresce a cada episódio e deixa o espectador quase sem fôlego ao mostrar a ascensão do protagonista rumo ao domínio do tráfico de drogas de Albuquerque. Veja dez motivos para assistir a Breaking Bad. Cinco temporadas.

22. Better Call Saul

Coadjuvante que caiu nas graças dos fãs de Breaking Bad, o advogado picareta Saul Goodman, vivido por Bob Odenkirk, ganhou sua própria série. E se deu bem, apesar da gigantesca sombra da série matriz, uma das mais aclamadas produções da história da TV americana. Better Call Saul tem sua trama ambientada anos antes, quando ele atendia pelo nome Jimmy McGill. Jovem problemático, Jimmy consegue se formar em direito e ensaia uma carreira promissora com seu talento e bom coração, mas graças à falta de sorte, aos tombos do destino e a vocação para meter os pés pelas mãos, vive na maior dureza trabalhando por tostões até perceber um caminho mais promissor do outro lado a lei. Duas temporadas.

23. Penny Dreadful

Penny Dreadful era o nome de folhetos de horror sensacionalista vendidos a um "penny" na Londres vitoriana. E o seriado criado por John Logan para o canal Showtime, estrelado por Eva Green e Josh Hartnett, é fiel ao material de origem, cruzando figuras clássicas do horror gótico, como Frankenstein e Dorian Gray, em uma Londres sombria e decadente. Duas temporadas.

24. How I Met Your Mother

Foto: CBS / Divulgação

Inicialmente surgida como a salvação para os órfãos de Friends em 2005, HIMYM angariou seu próprio público ao mostrar sintonia entre os cinco protagonistas da comédia, a ponto de ter virado cult nas últimas temporadas (foram oito no total). O nome da série é derivado da grande curiosidade narrativa: o personagem principal, o arquiteto Ted Mosby, está em 2030 narrando aos seus filhos a história de como conheceu a mãe deles, com pequenas pistas sendo distribuídas ao longo das temporadas. Nove temporadas.

25. Lost

Você obviamente já ouviu falar desta que é uma das mais icônicas séries da TV. Pessoas que caíram numa ilha supostamente deserta passaram seis temporadas tentando descobrir que raios de lugar era aquele. Mas não apenas isso: Lost marcou seu nome na história não só por sua trama de mistério (muitos dos quais, é verdade, ficaram sem solução), mas especialmente pela experiência coletiva dos fãs. Para quem não viu, uma dica é começar as maratonas e não pesquisar muito na internet sobre a trama para evitar comentários desanimadores ou spoilers indesejados. Seis temporadas.

26. Mad Men

O nome dele é Draper, Don Draper. E depois dele a TV nunca mais foi a mesma. As sete temporadas de Mad Men (2007 — 2015) ajudaram a moldar a TV em sua chamada "era de ouro", nos primeiros anos do século 21. Com um elenco afinado e uma reconstituição de época precisa, a série retrata os anos 1960 a partir da rotina glamourosa de uma agência de publicidade comandada por um gênio criativo, atormentado e de passado misterioso — interpretado por Jon Hamm. Sete temporadas.

27. Grace and Frankie

Foto: Netflix / Divulgação

Imagina sair para jantar com um casal de "amigos" e descobrir que o seu marido mantém um relacionamento de duas décadas com o marido da mulher que você odeia muito? Pois é, aconteceu na comédia Grace and Frankie, que é protagonizada por Lily Tomlin e Jane Fonda. O pedido de divórcio duplo dá início à trama, que se desenrola a partir da convivência forçada das duas mulheres. A força maior está na atuação das protagonistas, que choram e sorriem e nos despertam as mesmas emoções. Duas temporadas.

28. The Americans

A rotina de um casal que leva uma vida pacata nos EUA dos anos 1980 — só que ao contrário. Por trás da fachada de agentes de turismo, Elizabeth e Philip Jennings (Keri Russell e Matthew Rhys) escondem a identidade de espiões russos em Washington — no auge da Guerra Fria. The Americans é uma série de suspense, que envolve o espectador em seu clima de mistério e atmosfera soturna. Três temporadas.

29. American Crime

Minissérie criada por John Ridley, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado pelo filme 12 Anos de Escravidão. O crime em questão envolve a morte de um jovem branco e o estupro de sua esposa. A busca pelo culpado releva o real tema da primeira temporada da atração — o preconceito contra negros e latinos e as falhas do sistema carcerário nos Estados Unidos. O elenco, encabeçado pela ótima Felicity Huffman, que vive uma mãe de família amargurada e racista, dá conta de toda a carga dramática presente. Duas temporadas.

30. Arrested Development

Com humor ágil e nonsense, além de uma trama que apresenta situações absurdas e constantes reviravoltas, Arrested Development gira em torno da inescrupulosa e desequilibrada família Bluth, que foi à falência após uma fraude, que culminou na prisão do patriarca George Bluth Sr. (Jeffrey Tambor). Cabe então ao filho Michael (Jason Bateman) assumir os negócios e manter a família unida. Exibida pela Fox de 2003 a 2006, foi cancelada e voltou em 2013 pela Netflix. Apenas a quarta temporada está disponível.

31. Arquivo X

Conheça os detetives Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson), que voltaram para a TV em 2016, 14 anos depois do anúncio do fim da série. A história que ganhou fama entre 1995 e 2002 mostra dois agentes especiais do FBI que saem a campo para investigar casos paranormais. Nove temporadas.

32. Vikings

Esta é para quem gosta do clima nórdico, com direito a batalhas entre vikings, histórias repletas de mitologia, famílias que brigam e reatam. Filmada na Irlanda, a série é uma coprodução daquele país com a televisão canadense. Quatro temporadas.

33. Homeland

Série conta a história de um militar americano que volta para casa após ser mantido refém pela Al-Qaeda e tem que lidar com as suspeitas de uma agente da CIA, que acha que ele pode ter se convertido e virado um espião inimigo. As primeiras temporadas são de extrema qualidade e contam com atuações premiadas de Claire Danes como Carrie Mathison e Mandy Patikin como Saul Berenson. Quatro temporadas.

34. Desperate Housewives

O título da dramédia se refere às "donas de casa desesperadas" que moram em um subúrbio americano e passam por perrengues típicos de quem tem o combo marido-filhos, mas a história vai muito além disso: cada temporada da série, que ficou oito anos no ar, tem tantos mistérios e segredos que é preciso tempo para resolvê-los. Os episódios são narrados por uma dona de casa já morta, que se mata logo no início da trama e segue acompanhando do além as quatro amigas protagonistas. Oito temporadas.

35. Making a Murderer

Uma obra-prima do documentário capaz de envolver o público como se, na tela, se desenrolasse não um simples relato do real, e sim a mais refinada e intrincada das tramas de ficção. Making a Murderer é um documentário, mas também um suspense. Leia mais na crítica.

A produção mostra a saga de Steve Avery, um homem que passou 18 anos preso por um crime que não cometeu e consegue a liberdade devido a um exame de DNA que prova sua inocência. A história vira notícia e, quando está prestes a ganhar uma indenização pelo Estado, Avery se torna o principal suspeito do assassinato da fotógrafa e jornalista Teresa Halbach. Uma temporada.

36. The Crown

Claire Foy interpreta a rainha Elizabeth na série "The Crown" Foto: Netflix / Divulgação

Inspirada em fatos reais e adaptada da peça de teatro The Audience, a produção mostrará a ascensão da a rainha Elizabeth II (Claire Foy, que ganhou o Globo de Ouro pelo papel em 2017) ao trono britânico após a morte precoce do pai, o rei George VI (Jared Harris), no começo da década de 1950. Além de mostrar como a chegada ao trono interferiu no casamento da jovem rainha com Philip Mountbatten (Matt Smith, de Doctor Who), a trama também foca na relação da rainha com o lendário primeiro-ministro Winston Churchill (John Lithgow), e com a irmã, a princesa Margaret (Vanessa Kirby). Uma temporada.

37. American Crime Story: o Povo contra O.J. Simpson

Responsável por sucessos como Glee e American Horror Story, Murphy criou uma obra-prima da TV retratando uma das histórias mais exploradas dos EUA (e talvez do mundo), mesmo antes da era da internet: o chamado "julgamento do século", que levou o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson ao banco dos réus em 1994, acusado de ter matado sua ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela Ronald Goldman. Leia a crítica completa. Uma temporada.



38. The OA

Criada por Zal Batmanglij e Brit Marling (mesma dupla de O sistema e A seita misteriosa), convida a pensar sobre a experiência de quase morte (EQM). Na trama, Brit vive Prairie Johnson, uma jovem cega que havia sido dada como desaparecida sete anos antes, volta – já enxergando – à casa onde cresceu. Alguns consideram um milagre, outros um mistério a ser resolvido, já que a personagem se recusa a falar sobre o tempo em que esteve sumida. Leia a crítica. Uma temporada.

39. Desventuras em Série

Foto: Netflix / Divulgação

Adaptação dos livros infantis lançados por Lemony Snicket (pseudônimo de Daniel Handler), o seriado acompanha os infortúnios dos irmãos Baudelaire: Violet (Malina Weissman), 14 anos, Klaus (Louis Hynes), 12, e a bebê Sunny (Presley Smith). Após seus pais morrerem, eles são enviados para morar com um parente distante, o Conde Olaf (Neil Patrick Harris), um cruel ator de teatro cuja intenção é pôr a mão na herança dos irmãos azarados. Leia a crítica. Uma temporada.

40. The Get Down

Com um elenco quase exclusivamente negro, a série aborda o surgimento do hip hop na cena cultural e musical dos anos 1970 em Nova York. Criada pelo australiano Baz Luhrmann, diretor indicado ao Oscar por Moulin Rouge: Amor em Vermelho (2001), a atração retrata o dia a dia dos jovens do Bronx que se armaram, há quatro décadas, de passos de dança e rimas na tentativa de mudar suas vidas. Leia a crítica. Uma temporada.

41. Downton Abbey

Foto: GNT / DIVULGAÇÃO

Ambientado no início do século 20, o drama de época se passa na fictícia propriedade rural Downton Abbey, onde vivem os Crawley, uma família aristocrática britânica, e seus funcionários. Nesse cenário de sofisticação e refinamento, permeia grandes acontecimentos históricos – como o direito de voto para as mulheres e o avanço da tecnologia – em meio a um enredo digno de novelão. Cinco temporadas.

42. Dexter

Conta a história do personagem de mesmo nome, interpretado por Michael C. Hall, um assassino em série com múltiplos padrões que trabalha como analista forense especialista em padrões de dispersão de sangue no departamento de polícia do Condado de Miami-Dade. Dexter age conforme o "Código de Harry", um código de conduta estipulado por seu pai adotivo para garantir que o filho sociopata não seja preso e mate apenas assassinos como ele. Oito temporadas.



43. Dr. House

House (Hugh Laurie) é um médico brilhante que só se dedica a casos que lhe desafiam. Com seu sarcasmo e comportamento que beira à misantropia, vemos o doutor em cada episódio procurar a saída dentro de um labirinto de sintomas de seus pacientes que não fazem sentido, como se fosse um Sherlock Holmes da saúde. Leia mais sobre o fascínio que a série exerce. Oito temporadas.

44. The Fall

Um dos melhores suspenses da TV (leia a crítica), revelou o ator Jamie Dornan, depois cooptado para ser o galã de Cinquenta Tons de Cinza. Mas o grande nome da série é a atriz Gillian Anderson, a Dana Scully de Arquivo X. Ela interpreta a detetive no rastro do assassino cruel e bonitão que ataca jovens mulheres e que, lógica perversa desvendada apenas pelos grandes investigadores, mantém uma família (quase) perfeita. Três temporadas.



45. Orphan Black

A atriz canadense Tatiana Maslany se desdobra ao interpretar vários personagens simultaneamente (e praticamente leva a série nas costas). A protagonista é Sarah – uma órfã que testemunha o suicídio de uma mulher muito parecida com ela. Na primeira temporada, vemos que, ao assumir a identidade desta mulher, Sarah descobre que as duas são, na verdade, clones que um assassino está determinado a eliminar. Quatro temporadas.

46. 3%

Primeira série brasileira da Netflix, se passa em um futuro distópico, no qual o Brasil é governado por um regime autoritário, com a população dividida entre os muitos que vivem na pobreza e os poucos que dispõem de recursos para viver bem. Nessa configuração, para fugir da pobreza as pessoas se candidatam a um criterioso processo de seleção para chegar à ilha de Maralto, onde, acredita-se, esteja a sociedade perfeita. Saiba o que deu certo e o que não funcionou em 3%.



47. Gilmore Girls

Foto: NETFLIX / DIVULGAÇÃO/ESTADÃO CONTEÚDO

Criada por Amy Sherman-Palladino, a série narra a relação de amizade entre Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e sua filha Rory Gilmore (Alexis Bledel). Com roteiro inteligente, referências pop e eruditas, além de personagens carismáticos, Gilmore Girls dosa entre o drama e a comédia. Exibida entre 2000 e 2007, a série retornou em 2016 em quatro episódios especiais – saiba o que funcionou e o que não deu certo. Oito temporadas.



48. Gossip Girl

Gira de um grupo de jovens ricos e inconsequentes da elite de Nova York. A história é narrada por uma blogueira anônima que atende pelo pseudônimo Gossip Girl, que espalha, pela internet ou por mensagens de texto de celular, o que está acontecendo de mais de mais "quente" na alta sociedade . Seis temporadas.

49. The O.C.

A trama acompanha a história de Ryan Atwood (Ben McKenzie), um jovem problemático que é adotado pelo advogado Sandy Cohen (Peter Gallagher) e passa a viver em uma comunidade abastada de Orange County, na Califórnia – em um universo tomado por intrigas. Quatro temporadas.

50. Supernatural

Acompanhando as empreitadas dos irmãos Winchester – Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) – contra demônios e demais seres malignos, a atração conta com um dos fandoms mais apaixonados entre as séries de TV. Essa devoção é retratada no documentário Supernatural Fandom: The Movie. 11 temporadas.