Adaptação de quadrinhos da Marvel, "Legion" estreia na FX nesta quinta-feira

Mais um

Mais uma adaptação dos quadrinhos da Marvel chega à TV: Legion estreia nesta quinta-feira, às 22h30min, no canal FX. Realizada por Noah Hawley (Fargo), showrunner vencedor do Emmy e do Globo de Ouro, a série dramática é centralizada em David Haller (Dan Stevens, Downtown Abbey), um esquizofrênico de 30 anos que está internado em um hospital psiquiátrico.

Na trama, a rotina de David é alterada quando chega a paciente Syd (Rachel Keller, Fargo). Após um encontro surpreendente entre os dois, ele passa a considerar a possibilidade de que essas vozes que escuta e as visões que têm seriam verdadeiras.

Leia mais

Atores consagrados se reinventam nos filmes de super-heróis

VÍDEO: Netflix divulga o primeiro trailer de "Punho de Ferro"; assista

Depois de cancelar filme, Marvel vai lançar "Inumanos" em série na TV



Legion terá oito episódios de uma hora. Após a estreia, o capítulo estará disponível no APP da FOX. Haverá reprises no FX nas segundas e quintas, às 1h30; sábados, às 9h; e domingos, às 12h30min.